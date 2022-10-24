Рубль в понедельник подрос к доллару и подешевел к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 24 октября. Доллар США немного подешевел, евро, напротив, укрепился на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника, рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 61,19 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 10,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,6 руб./EUR1, подорожав на 40 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 12,2 копейки - до 60,9 рубля. Курс китайского юаня поднялся к окончанию торгов на 2,3 копейки - до 8,33 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги понедельника небольшой разнонаправленной динамикой к доллару и евро с учетом движения этих валют на глобальном рынке. Доллар США подешевел к евро на Forex в рамках коррекции после роста в пятницу, обусловленного заявлениями президента Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли о том, что американскому ЦБ следует начать обсуждать вопрос о замедлении темпов подъема базовой процентной ставки.

"Я думаю, уже настало время начать говорить о замедлении темпов ужесточения политики, начать планировать его", - заявила Дейли в ходе мероприятия в Калифорнийском университете Беркли. Сделать это очень важно, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) не хочет чрезмерно ужесточить политику, точно так же как не хочет, чтобы подъем ставки оказался недостаточным для сдерживания инфляции, сказала Дейли.

ФРС повысила ставку на 300 базисных пунктов (б.п.) с марта этого года, и эксперты ждут ее увеличения еще на 75 б.п. на заседании 1-2 ноября.

В статье газеты The Wall Street Journal, опубликованной в пятницу, говорится, что после ноябрьского заседания американский ЦБ, вероятно, будет обсуждать, как донести до рынка, что темпы подъема ставки в декабре будут снижены.

Шансы на то, что американский ЦБ поднимет ставку еще на 75 б.п. в декабре в пятницу оценивались рынком менее чем в 50% по сравнению с 75% до публикации статьи WSJ, отмечает Market Watch.

Поддержку рублю в течение дня оказывала подготовка компаний-экспортеров к основным налоговым платежам месяца, которые ожидаются во вторник, 25 октября. Участники рынка при этом постепенно снижали активность в ожидании пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки (28 октября). По его итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Кроме того, участники рынка анализировали данные по динамике экспорта и импорта с начала года, озвученные первым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Русланом Давыдовым на пресс-конференции в понедельник в Москве.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-сентябре 2022 года, по словам Давыдова, составило рекордные $251 млрд. Как сообщалось, за январь-сентябрь 2021 года внешнеторговое сальдо равнялось $130,3 млрд. Таким образом, профицит торгового баланса вырос почти на 93%.

Экспорт из РФ за 9 месяцев 2022 года, по словам Давыдова, составил $431 млрд. Как сообщалось, за январь-сентябрь 2021 года ФТС оценивал экспорт в $343,8 млрд. Таким образом, экспорт в стоимостном выражении вырос примерно на 25%.

Импорт в РФ за январь-сентябрь 2022 года, по словам Давыдова, оценивается в $180 млрд. Как сообщалось, за 9 месяцев 2021 года, по данным ФТС, импорт равнялся $213,5 млрд. Таким образом, импорт снизился примерно на 16%.

"За 9 месяцев товарооборот составил $611 млрд. Соответственно экспорт - $431 млрд, импорт - $180 млрд. Кстати говоря, сложилось рекордное положительное сальдо торгового баланса за 9 месяцев - $251 млрд. Грузооборот общий сократился примерно на 10-11%", - сообщил первый замглавы ФТС, представляя внешнеторговую статистику за январь-сентябрь 2022 года.

"У нас падение импорта, за 9 месяцев если взять, то это примерно 15-16% по стоимости и по весу. То есть это не те 30% (снижения - ИФ), которые мы видели в апреле - самый низкий месяц был", - отметил он. "Что касается экспорта - у нас стоимостные объемы растут по вполне понятным причинам (рост стоимости энергоносителей). У нас при снижении физических (весовых) объемов увеличились стоимостные объемы экспорта", - заявил Давыдов.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, на прошлой неделе курс рубля незначительно укрепился к основным валютам, в начале новой недели пара "доллар-рубль" торгуется около 61 руб./$1. "Продажи валюты экспортерами в налоговый период отчасти компенсированы локальным повышенным спросом со стороны частных инвесторов на фоне геополитической ситуации. Дополнительный спрос на валюту предъявляют также финансовые инвесторы, получившие выплаты по еврооблигациям в рублях. В начале ноября можно ожидать рост курса пара "доллар-рубль", но, вероятно, он не превысит 65 руб./$1, так как основные параметры спроса и предложения на рынке не изменились. На стороне крепкого рубля остаются профицит торгового баланса и отсутствие значимого оттока по капитальному счету", - говорит Алексеев.

"В понедельник, 24 октября, российский рубль двигался смешанно. Вплоть до 25 октября компании должны уплатить основную часть налогов в рамках НДПИ и НДС. После этого поддержка рублю в рамках налогового периода сократится. Внешний фон выглядит умеренным, нефтяной фактор опорой для рубля не выступает", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Фактор налогового периода постепенно ослабляет свое воздействие на рубль, так как пик платежей экспортеров приходится на вторник. Учитывая, что многие из них еще на прошлой неделе для этого продавали валюту, оказывая поддержку рублю, уже сегодня он ее теряет, не проявляя намерений предпринять еще одну попытку укрепиться. Внешний фон был негативным и после нашего открытия лишь ухудшался. В начале основной российской сессии рынки акций восстановились, нефтяные цены отыграли значительную часть потерь, что способствовало непродолжительному укреплению рубля", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть меняются незначительно вечером в понедельник.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК подешевели на 0,14% - до $93,37 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени упали на 0,32% - до $84,78 за баррель.

Нефть с июня опустилась в цене на треть на растущем беспокойстве из-за спада в мировой экономике в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Кроме того, давление на рынок продолжает оказывать укрепление доллара.

Между тем в более долгосрочной перспективе котировки могут перейти к подъему из-за решения ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки в ноябре - в преддверии зимы и начала отопительного сезона, полагают эксперты.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 октября на 3,29 копейки, до 61,1629 руб./$1, и увеличил курс евро на 31,97 копейки, до 60,1575 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в понедельник на 4,27 копейки по отношению к пятнице и составил 61,1863 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, увеличился, на 0,54 копейки и составил 61,1987 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 127,437 млн, из которых $715,982 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 411,455 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 18,41 копейки, до 60,1384 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 42,59 копейки, до 60,2465 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 375,891 млн, из которых EUR174,079 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 201,812 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,98% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 8,04% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась относительно пятницы - 8,18% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 8,3% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на предыдущей отметке - 8,35% годовых.