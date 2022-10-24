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24 октября 2022 года 19:30

Цены евробондов РФ продемонстрировали в понедельник смешанную динамику, несмотря на вновь упавшие UST

Москва. 24 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник смешанную динамику, несмотря на вновь упавшие в цене американские казначейские обязательства (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 5 базисных пунктов - до 57,99% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 10,67% годовых). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали на 9 базисных пунктов - до 49,07% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 11,33% годовых). При этом евробонды РФ с погашением в 2042 году снизились в цене на 4 базисных пункта, подешевев до 60,16% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 10,05% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за день на 6 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 55 базисных пунктов - до 47,14% от номинала (их доходность снизилась на 39 базисных пунктов - до 29,4% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели всего на 1 базисный пункт, до 46,21% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 23,71% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 17 базисных пунктов, подешевев до 43,73% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 19,8% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году потерял в стоимости 32 базисных пункта, подешевев до 69,07% от номинала (его доходность выросла на 82 базисных пункта - до 49,63% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 24 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние на динамику отечественных евробондов нестабильной конъюнктуры мировых долговых рынков, в том числе US Treasuries. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают как высокие цены на нефть и газ, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в российский бюджет, так и отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику.

В свою очередь конъюнктура глобальных долговых рынков после локального улучшения в конце прошлой недели вновь оказалась под давлением продавцов на фоне сохраняющихся опасений по поводу устойчиво высокой инфляции в большинстве крупнейших стран и ужесточения монетарной политики мировыми Центробанками, в том числе ФРС США, необходимого для борьбы с ней. В результате процентные ставки US Treasuries после локальной коррекции вновь растут и приблизились в понедельник к уровням 20 октября, когда были обновлены 14-летние максимумы. Доходность десятилетних US Treasuries в ходе торгов достигла 4,25% годовых, двухлетних US Treasuries - 4,54% годовых.

Доходность двухлетних гособлигаций США подскочила на 380 базисных пунктов с начала года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США с целью вернуть инфляцию обратно к целевым 2%. Участники финансовых рынков закладывают в прогнозы 93%-ную вероятность того, что Федеральной резервной системе придется повысить процентные ставки еще на 75 базисных пунктов, до диапазона в 3,75-4% годовых на заседании в ноябре.

Локальную поддержку рынку американских гособлигаций в пятницу оказали заявления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли о том, что американскому ЦБ следует начать обсуждать вопрос о замедлении темпов подъема базовой процентной ставки. "Я думаю, уже настало время начать говорить о замедлении темпов ужесточения политики, начать планировать его", - заявила Дейли в ходе мероприятия в Калифорнийском университете Беркли. Сделать это очень важно, поскольку ФРС не хочет чрезмерно ужесточить политику, точно так же как не хочет, чтобы подъем ставки оказался недостаточным для сдерживания инфляции, сказала Дейли.

ФРС повысила ставку на 300 базисных пунктов с марта этого года, и эксперты ждут ее увеличения еще на 75 базисных пунктов на заседании 1-2 ноября. В статье газеты The Wall Street Journal, опубликованной в пятницу, говорилось, что после ноябрьского заседания американский ЦБ, вероятно, будет обсуждать, как донести до рынка, что темпы подъема ставки в декабре будут снижены. Руководителям ФРС нужно будет подготовить инвесторов к этому решению, чтобы не спровоцировать очередного необоснованного ралли на рынке акций, написала газета. Шансы на то, что американский ЦБ поднимет ставку еще на 75 базисных пунктов в декабре, в пятницу оценивались рынком менее чем в 50% по сравнению с 75% до публикации статьи WSJ.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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