Реинвестирование дивидендов окажет поддержку рынку акций РФ на этой неделе - "КИТ Финанс Брокер"

Реинвестирование дивидендов окажет поддержку рынку акций РФ на этой неделе, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

"Рынок акций на текущей неделе попробует закрепить успех и двинуться в сторону 2100-2200 пунктов по индексу Мосбиржи. Рост ждем на зачислении на брокерские счета дивидендов от "НОВАТЭКа", "Татнефти" и "Газпрома". В совокупности, мы ожидаем порядка 200-220 млрд руб. на free float резидентов. Это существенные объёмы как для акций, так и для валютного рынка. Часть этих денег будет реинвестирована в акции, в частности, в Сбербанк (в ожидании отчета в начале 2023г, который раскроет размер потерь текущего года) и "ЛУКОЙЛ" (в ожидании пропущенных дивидендов за II пол. 2021г). И конечно же в сам "Газпром", - пишет аналитик инвесткомпании Дмитрий Баженов.

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