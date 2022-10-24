Пара доллар/рубль останется в диапазоне 60-62 руб./$1 до завершения периода налоговых платежей - ПСБ

Пара доллар/рубль останется в диапазоне 60-62 руб./$1 до завершения периода налоговых платежей, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"После бурного роста в первой половине октября курс доллара на прошлой неделе откатился вниз. По нашим оценкам, ключевыми драйверами выступили снижение нервозности среди спекулянтов из-за закрытия корсчетов с банками стран Запада, а также приближение окончания налоговых выплат, когда компании-экспортеры активно реализуют свою валютную выручку. Впрочем, стоит отметить, что удорожание рубля было незначительным и вряд ли сохранится в обозримом будущем. Отметим, что ограничивает рост пары доллар-рубль и ожидания об отсутствии повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ. На текущей неделе курс доллара может сохранить инерционное снижение в диапазоне 60-62 руб./$1, а после окончания налоговых выплат в середине недели "выскочить" за верхнюю границу целевого диапазона", - пишет эксперт банка.

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