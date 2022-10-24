Рубль днем укрепляется к доллару и слабеет к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 24 октября. Доллар США немного дешевеет, евро, напротив, подрастает на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 61,17 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 11,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,45 руб./EUR1, подорожав на 25 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,8 копейки - до 60,85 рубля. Курс китайского юаня поднялся к середине дня на 1,1 копейки - до 8,32 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро в ходе дневных торгов с учетом динамики этих валют на глобальном рынке. Доллар США заметно дешевеет к евро на Forex в рамках коррекции после роста в пятницу, обусловленного заявлениями президента Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли о том, что американскому ЦБ следует начать обсуждать вопрос о замедлении темпов подъема базовой процентной ставки.

"Я думаю, уже настало время начать говорить о замедлении темпов ужесточения политики, начать планировать его", - заявила Дейли в ходе мероприятия в Калифорнийском университете Беркли. Сделать это очень важно, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) не хочет чрезмерно ужесточить политику, точно так же как не хочет, чтобы подъем ставки оказался недостаточным для сдерживания инфляции, сказала Дейли.

ФРС повысила ставку на 300 базисных пунктов (б.п.) с марта этого года, и эксперты ждут ее увеличения еще на 75 б.п. на заседании 1-2 ноября.

В статье газеты The Wall Street Journal, опубликованной в пятницу, говорится, что после ноябрьского заседания американский ЦБ, вероятно, будет обсуждать, как донести до рынка, что темпы подъема ставки в декабре будут снижены.

Шансы на то, что американский ЦБ поднимет ставку еще на 75 б.п. в декабре в пятницу оценивались рынком менее чем в 50% по сравнению с 75% до публикации статьи WSJ, отмечает Market Watch.

Поддержку рублю оказывает подготовка компаний-экспортеров к основным налоговым платежам месяца, которые ожидаются во вторник, 25 октября. Участники рынка при этом постепенно снижают активность в ожидании пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки (28 октября). По его итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Кроме того, участники рынка анализируют данные по динамике экспорта и импорта с начала года, озвученные первым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Русланом Давыдовым на пресс-конференции в понедельник в Москве.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-сентябре 2022 года, по словам Давыдова, составило рекордные $251 млрд. Как сообщалось, за январь-сентябрь 2021 года внешнеторговое сальдо равнялось $130,3 млрд. Таким образом, профицит торгового баланса вырос почти на 93%.

Экспорт из РФ за 9 месяцев 2022 года, по словам Давыдова, составил $431 млрд. Как сообщалось, за январь-сентябрь 2021 года ФТС оценивал экспорт в $343,8 млрд. Таким образом, экспорт в стоимостном выражении вырос примерно на 25%.

Импорт в РФ за январь-сентябрь 2022 года, по словам Давыдова, оценивается в $180 млрд. Как сообщалось, за 9 месяцев 2021 года, по данным ФТС, импорт равнялся $213,5 млрд. Таким образом, импорт снизился примерно на 16%.

"За 9 месяцев товарооборот составил $611 млрд. Соответственно экспорт - $431 млрд, импорт - $180 млрд. Кстати говоря, сложилось рекордное положительное сальдо торгового баланса за 9 месяцев - $251 млрд. Грузооборот общий сократился примерно на 10-11%", - сообщил первый замглавы ФТС, представляя внешнеторговую статистику за январь-сентябрь 2022 года.

"У нас падение импорта, за 9 месяцев если взять, то это примерно 15-16% по стоимости и по весу. То есть это не те 30% (снижения - ИФ), которые мы видели в апреле - самый низкий месяц был", - отметил он. "Что касается экспорта - у нас стоимостные объемы растут по вполне понятным причинам (рост стоимости энергоносителей). У нас при снижении физических (весовых) объемов увеличились стоимостные объемы экспорта", - заявил Давыдов.

"Сегодня на банковском рынке, вероятно, проходят предварительные расчеты по крупнейшим платежам в бюджет (НДПИ, акцизы, НДС), день уплаты которых намечен на вторник. Пара "доллар-рубль" после открытия торговалась в небольшом плюсе, несмотря на подготовку к налоговым перечислениям. Не исключено, что завтра, в день окончательных выплат, рубль будет демонстрировать более сильную динамику. В то же время пока не создается уверенности в том, что американская валюта сможет, например, обновить минимум пятницы (60,7 руб.) и таким образом выйти на минимальный уровень за последние две недели. Весьма вероятно, что основной объем рублевой ликвидности участники рынка уже набрали на прошлой неделе, конвертировав валютную выручку, когда пара "доллар-рубль" поднималась выше 62 руб./$1, или даже еще раньше, когда доллар был близок к уровню в 65 руб.", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"На прошлой неделе рубль укреплялся, чему способствовала стабилизация ситуации на валютном рынке и фактор налогового периода, в рамках которого компании-экспортеры продавали валютную выручку для уплаты налогов. (. . .) На завтрашний день приходится пик текущего налогового периода, в связи с чем курс пары "доллар-рубль" может в ближайшее время опускаться ниже 61 руб./$1. Тем не менее по мере снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами рубль может ослабиться, в связи с чем курс пары "доллар-рубль", вероятно, все же закончит неделю выше 61 руб./$. При этом в текущих условиях влияние заседания Банка России на рубль должно быть ограниченным", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Проходящий налоговый период оказывает рублю определенную поддержку. Фокус внимания смещается на запланированное на эту неделю очередное заседание Банка России. Оно пройдет в пятницу. Инвесторов будет интересовать не только само решение по размеру ключевой ставки, но и сопроводительные комментарии регулятора", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник днем на беспокойстве инвесторов из-за рисков экономической рецессии в мире и снижении спроса на энергоресурсы.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,9% - до $92,66 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени упали на 1,29% - до $83,95 за баррель.

Нефть с июня опустилась в цене на треть на растущем беспокойстве из-за спада в мировой экономике в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Кроме того, давление на рынок продолжает оказывать укрепление доллара.

Между тем в более долгосрочной перспективе котировки могут перейти к подъему из-за решения ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки в ноябре - в преддверии зимы и начала отопительного сезона, полагают эксперты.

Инвесторы также оценивают статданные по экономике КНР, опубликованные в понедельник. Темпы увеличения китайского экспорта в сентябре замедлились до 5,7% с 7,1% в августе, рост импорта составил 0,3%, как и месяцем ранее.

Импорт нефти Китаем при этом увеличился до 9,83 млн баррелей в сутки, максимума с мая, свидетельствуют подсчеты Bloomberg, основанные на данных Главного таможенного управления КНР.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,98% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 8,04% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась относительно пятницы - 8,18% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 8,3% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на предыдущей отметке - 8,35% годовых.