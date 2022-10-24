Ключевая ставка ЦБР, скорее всего, останется без изменений в пятницу - Банк "Открытие"

Ключевая ставка, скорее всего, будет оставлена без изменений на предстоящем заседании Банка России в пятницу, 28 октября 2022 года, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Едва ли регулятор станет снижать ставку, так как после предыдущего заседания проинфляционные риски только выросли: до 3 трлн руб. увеличен плановый дефицит бюджета на 2023 год, перенесена на декабрь индексация на 9% тарифов естественных монополий для населения, ожидаемая инфляция прервала тренд на снижение и выросла в сентябре до 12,5% - максимального уровня с апреля 2022 года. Впрочем, при принятии решений ЦБР будет также учитывать значения инфляции, которые будут доступны только 25 октября, - отмечает эксперт в комментарии. - Нет существенных оснований и для повышения ключевой ставки. Фактический уровень рыночных ставок превышает тот, что наблюдался перед предыдущим заседанием 16 сентября. Выдача новых кредитов заметно сократилась по сравнению с сентябрем, полностью нивелировав эффект от снижения ставки в сентябре - теперь она вновь оказывает дополнительное дестимулирующее влияние на потребительский спрос и экономику".

Поэтому в условиях, когда годовой рост инфляции продолжает замедляться, текущие темпы инфляции остаются около нуля, финансовые рынки достаточно стабильны, а отскок экономики последних месяцев остается хрупким, Совет директоров Банка России может предпочесть посмотреть на дальнейшее развитие ситуации, прежде чем предпринимать какие-то шаги, указывает Петроневич.

Аналитик при этом отмечает, что коридор возможных решений на будущих заседаниях остается широким. "Если в ближайшем будущем начнут реализовываться вышеперечисленные инфляционные риски, можно ожидать роста ставки. Однако консенсус в настоящее время складывается в пользу ожиданий сохранения достаточно низких темпов инфляции: финансовые рынки остаются стабильными, курс рубля - ниже уровня 2021 года, уровень ставок высок, а поведение населения и кредитных организаций достаточно осторожное, что не будет способствовать быстрому росту спроса. Хороший урожай при ограниченных возможностях вывоза продукции будет способствовать стабильности либо низкому росту розничных цен на продовольственные товары после существенного всплеска в 2022 году. В этих условиях в 2023 году от Банка России можно ожидать дальнейшего умеренного снижения уровня ставок до 6-7% к концу года", - пишет Петроневич.

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