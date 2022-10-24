Вероятно умеренное ослабление рубля на текущей неделе - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятный торговый диапазон рубля по отношению к доллару США на текущей неделе составляет 62-64 руб./$1, завершение налогового периода и приход дивидендов, часть которых может быть конвертирована в валюту, приведут к умеренному ослаблению курса, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

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