"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Coca-Cola с целью $62

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Coca-Cola Co. с целевой ценой $62 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,8%, стоп-приказ: $53,7, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 25 октября. Аналитики надеются, что выручка составит $10,52 млрд, а прибыль на акцию - $0,637. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст хороший прогноз, рынок может заложить данный позитив в стоимость.

"С точки зрения технического анализа цена акции вышла из нисходящего ценового канала после существенного снижения. Идея на рост бумаги с целью $62. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $53,7 риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,66", - указывают эксперты "Финама".

The Coca-Cola Company - американская компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Наиболее известным продуктом компании является Coca-Cola.

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