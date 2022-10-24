"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Ленты с целью 950 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "Ленты" с целевой ценой 950 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 705 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что 24 октября "Лента" представила довольно неплохую отчетность за 9 месяцев 2022г. Менеджмент компании указывает, что из-за снижения реальных располагаемых доходов и потребительской уверенности покупатели склонны к приобретению товаров более низкого ценового сегмента, а также к сокращению расходов на непродовольственные товары и товары для развлечений. Новость позитивна для компании, и отчетность еще не заложена в стоимость акций, полагают эксперты.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках восходящего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 705 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,1", - пишут стратеги "Финама".

"Лента" - российская сеть гипермаркетов. Управляется компанией МКПАО "Лента".

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