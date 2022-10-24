Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги Positive Technologies и Seagen Inc. на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Компания Seagen опубликует отчетность 27 октября, в четверг. "Менеджмент может объявить о слиянии с компанией Merck, сделка с которой была приостановлена в августе из-за судебного разбирательства Seagen с Daiichi Sankyo и ожидания результатов испытаний препарата Padсev. Оба процесса уже завершены и не мешают потенциальной сделке. Также мы ждем комментарии менеджмента по дальнейшим разработкам", - отмечают аналитики.

Positive опубликует отчетность 31 октября. Эксперты ожидают сильные результаты за III кв. на фоне растущего спроса на российские решения в сегменте информационной безопасности. Ранее компания отмечала, что в июле рост продаж составил 66% г/г. Также с июля компания повысила цены на продукты на 20-30%, что поддержит рост выручки и позволит повысить рентабельность, отмечается в комментарии.

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