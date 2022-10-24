Справедливая доходность новых бондов Селигдара находится на уровне 11% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность новых 3-летних бондов ПАО "Селигдар" находится на уровне 11% годовых, сообщается в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"Селигдар", одна из крупнейших российских золотодобывающих компаний и ведущий производитель олова, планирует 27 октября открыть книгу заявок на трехлетние облигации объемом 3 млрд руб. Ориентир доходности - значение КБД на сроке 3 года + не более 325-350 б. п. На конец прошлой недели озвученный ориентир соответствовал доходности 11,59-11,84% годовых, что примерно на 100 б. п. превышало верхнюю границу для эмитентов, имеющих сопоставимые кредитные рейтинги (Эксперт РА: ruA+/стабильный). На наш взгляд, с учетом довольно комфортного кредитного качества, даже при наличии премии за дебют, справедливый уровень доходности по облигациям "Селигдара" находится ближе к отметке 11% годовых". -отмечает аналитик Александр Афонин.

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