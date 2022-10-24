"Финам" присвоил рейтинг "на уровне рынка" акциям "Интер РАО", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Александра Ковалева.

На взгляд эксперта, "Интер РАО" остается одной из наиболее интересных историй в российской электроэнергетике, но для полного раскрытия потенциала акций компании прямо сейчас необходимы дополнительные драйверы.

Таким драйвером, по мнению Ковалева, может стать приобретение активов "Юнипро", которое выведет "Интер РАО" на первое в России место по установленной мощности, расширит присутствие во 2-й ЦЗ и даст возможность нарастить долю на рынке в условиях возникших ограничений для органического роста.

"Остановка рентабельного экспорта в страны ЕС делает необходимым переориентацию на другие направления (СНГ и Китай), а проблемы, связанные с уходом западных производителей э/э оборудования, дают "Интер РАО" шанс занять частично освободившуюся нишу за счет инжиниринговых проектов и вертикальной интеграции, - отмечает аналитик "Финама". - Кроме того, "Интер РАО" поддержала свою привлекательность за счет выплаты дивидендов за 2021г и сейчас остается главным бенефициаром программы КОММОД, реализация которой, однако, может затянуться на фоне санкций, инфляции и необходимости экстренного импортозамещения".

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