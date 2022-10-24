Рынок акций РФ утром вырос на внешнем оптимизме и ожиданиях поступления дивидендов Газпрома

Москва. 24 октября. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил подъем на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, а также на ожиданиях выплат дивидендов "Газпромом" и "Татнефтью", индекс Мосбиржи превысил 2075 пунктов, среди лидеров роста оказались бумаги "СПБ биржи" на корпоративных новостях.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2076,51 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1067,25 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,7%.

Доллар стоит 61,29 рубля (без изменений к закрытию пятницы).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,3%), "Газпрома" (+2,9%), "Московской биржи" (+2,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,8%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +1,1% "префы"), "Татнефти" (+1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%).

"СПБ биржа" (SPB: SPBE) (+4,8%) предоставит возможность участникам торгов и их клиентам-инвесторам заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, ранее находившихся на неторговых разделах субсчетов депо, сообщается в пресс-релизе биржи.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник общий фон можно назвать благоприятным для роста бумаг по фронту российского рынка, поскольку все дивиденды от крупных компаний начинают постепенно реинвестироваться в рынок, а выход корпоративных отчетов должен стать позитивным драйвером для дальнейшего роста.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, снижение китайских индексов вызвано опасениями, что переизбранный на третий срок на пост генерального секретаря КПК Си Цзиньпин усилит идеологическое противостояние с США и Тайванем ценой экономического роста. На этом фоне котировки китайских фондовых индексов упали, несмотря на ослабления карантинных ограничений в КНР.

Российский рынок акций находится в ожидании дивидендов "Газпрома", которые будут начислены 28 октября. Также в пятницу пройдет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, причем ее снижения аналитики не ждут, отмечает Кабаков.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, делать далекоидущие выводы после съезда КПК в Китае пока рано, но ждать резких стимулирующих мер явно не стоит. При этом наблюдается негативная динамика рынка жилья в Китае, что неблагоприятно для всего металлического экспорта из РФ. Поэтому акции российских металлургов могут оказаться под небольшим давлением. Также удручает ситуация со спросом на нефть в КНР. Впрочем, у российского рынка остается собственная идея поступления средств от выплаченных дивидендов, но это не история понедельника, а последующих дней, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, неделя на рынке акций РФ началась с позитивных новостей от "СПБ биржи", которая с 31 октября намерена дать возможность торговать частью ранее заблокированных иностранных ценных бумаг и договорилась об обмене их части.

В Китае рынок акций упал на фоне новостей об утверждении Си Цзиньпина на третий срок на должность генерального секретаря ЦК КПК и председателя Военного совета ЦК КПК. На рынках опасаются сохранения жесткой антикоронавирусной политики лидера.

Рынок акций РФ утром в понедельник продолжает восходящее движение вслед за большинством мировых площадок, а также на фоне новостей о возможной разблокировке части иностранных ценных бумаг на "СПБ бирже", что позитивно для инвестиционного доверия. Индекс РТС преодолел краткосрочное сопротивление 1040 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и теперь может взять курс на район 1100 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Индекс МосБиржи может вскоре протестировать 2100 пунктов, полагает Кожухова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов отмечает, что снижение нефти будет мешать отыгрывать ожидания по дивидендам на рынке акций РФ.

Главным драйвером покупок являются ожидания скорого поступления на брокерские счета дивидендов от "Газпрома" и "Татнефти". Значительная часть из них будет направлена на новые покупки акций. Можно предположить, что значительная часть газпромовских дивидендов будет реинвестирована в покупку акций "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", но пока их росту мешает дешевеющая нефть. Впрочем, есть надежды, что нефть Brent сумеет не только удержать отметку $90 за баррель, но и развернуться от нее вверх. Пока по нефти видится актуальным коридор $90-95 за баррель, полагает Антонов.

В США в пятницу индексы акций выросли на 2,3-2,5% во главе с Dow, завершив неделю максимальным подъемом с июня. Недельное повышение Dow Jones составило 4,9%, S&P 500 - 4,7%, Nasdaq - 5,2%.

Поддержку рынку в пятницу оказали заявления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли о том, что американскому ЦБ следует начать обсуждать вопрос о замедлении темпов подъема базовой процентной ставки. Сделать это очень важно, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) не хочет чрезмерно ужесточить политику, точно так же как не хочет, чтобы подъем ставки оказался недостаточным для сдерживания инфляции, сказала Дейли.

ФРС повысила ставку на 300 базисных пунктов (б.п.) с марта этого года, и эксперты ждут ее увеличения еще на 75 б.п. на заседании 1-2 ноября.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, южнокорейский индекс Kospi - на 1%, шанхайский Shanghai Composite просел на 2%, гонконгский Hang Seng упал на 6,4%, обновив минимум более чем за 13 лет).

ВВП Китая в III квартале вырос на 3,9% в годовом выражении, темпы роста существенно ускорились по сравнению с 0,4% в апреле-июне. Аналитики в среднем ожидали повышения на 3,4-3,5%. Объем ВВП КНР в январе-сентябре вырос на 3%. Это существенно ниже целевого показателя, установленного властями страны в целом на 2022 год на уровне около 5,5%, отмечают эксперты.

В Европе динамика индексов также смешанная (индекс FTSE просел на 0,4%, DAX, CAC 40 растут на 0,6%), однако ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,6%).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются, несмотря на рост спроса на энергоресурсы в Китае.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $92,28 за баррель (-1,3% и +1,2% в пятницу), декабрьская цена WTI - $83,8 за баррель (-1,5% и +0,6% в пятницу).

Давление на рынок продолжают оказывать укрепление доллара, а также опасения относительно спада в мировой экономике в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, отмечает агентство Bloomberg.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2%, WTI - на 0,5%.

Темпы увеличения китайского экспорта в сентябре замедлились до 5,7% с 7,1% в августе, рост импорта составил 0,3%, как и месяцем ранее. Импорт нефти Китаем при этом увеличился до 9,83 млн баррелей в сутки, максимума с мая, свидетельствуют подсчеты Bloomberg, основанные на данных Главного таможенного управления КНР.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+4,5%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+4%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+3,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,6%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (-0,1%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-0,1%).

Акции "Ленты" просели по факту выхода квартальной отчетности. "Лента" в III квартале 2022 года увеличила продажи на 7,2% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 126,8 млрд рублей. В частности, розничная выручка выросла на 7,8%, до 125,1 млрд рублей, сообщил ритейлер. Чистая прибыль компании упала на 69,3%, до 1,285 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 9,74 млрд рублей (из них 2,73 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,34 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 791,66 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").