.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку бумаг X5
.
24 октября 2022 года 11:48
Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку бумаг X5
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет позитивную оценку бумаг X5 Retail Group, сообщается в обзоре аналитика Константина Белова. "25 октября должна состояться публикация финансовых результатов X5 за 3К22. На прошлой неделе ритейлер уже представил операционные результаты, показав хороший рост выручки, особенно в сетях "Пятерочка" и "Чижик". Мы прогнозируем некоторое снижение показателей рентабельности по сравнению с очень удачным 2К22, так как компания продолжит инвестировать в цены, диверсифицировать базу поставщиков и развивать собственные торговые марки. Тем не менее рентабельность в целом останется на высоком уровне. Мы по-прежнему позитивно оцениваем бумаги X5, учитывая лидирующие позиции компании на рынке и ее ориентированность на форматы нижних ценовых категорий, такие как дискаунтеры и "магазины у дома", которые более устойчивы к воздействию рисков, связанных со складывающимися на данный момент условиями на рынке и в экономике в целом", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-X5-GDR-АНАЛИТИКА
.
24 октября 2022 года 19:40
Москва. 24 октября. Доллар США немного подешевел, евро, напротив, укрепился на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника, рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
.24 октября 2022 года 19:35
Москва. 24 октября. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и на ожиданиях выплат дивидендов "Газпромом" и "Татнефтью"; индекс Мосбиржи обновил максимум за месяц, при этом лидерами роста выступили бумаги "Русала" (+6,4%) на корпоративных новостях. читать дальше
.24 октября 2022 года 19:30
Цены евробондов РФ продемонстрировали в понедельник смешанную динамику, несмотря на вновь упавшие UST
Москва. 24 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник смешанную динамику, несмотря на вновь упавшие в цене американские казначейские обязательства (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились. читать дальше
.24 октября 2022 года 19:01
Реинвестирование дивидендов окажет поддержку рынку акций РФ на этой неделе, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер". "Рынок акций на текущей неделе попробует закрепить успех и двинуться в сторону 2100-2200 пунктов по индексу Мосбиржи. Рост ждем на зачислении на брокерские счета дивидендов от... читать дальше
.24 октября 2022 года 18:41
Пара доллар/рубль останется в диапазоне 60-62 руб./$1 до завершения периода налоговых платежей - ПСБ
Пара доллар/рубль останется в диапазоне 60-62 руб./$1 до завершения периода налоговых платежей, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "После бурного роста в первой половине октября курс доллара на прошлой неделе откатился вниз. По нашим оценкам, ключевыми драйверами... читать дальше
.24 октября 2022 года 18:23
Внешний фон пока не располагает к активным покупкам российских акций - риски падения рынка на новостях в разы выше, чем были ранее, полагают аналитики инвесткомпании "Солид Брокер". "Российский рынок постепенно оживает после "мобилизационного шока". Ожидание прихода дивидендов тяжеловесов индекса... читать дальше
.24 октября 2022 года 17:58
Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 7,5% годовых по итогам заседания 28 октября 2022 года, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Баланс проинфляционных и дезинфляционных рисков в целом остается сбалансированным, поэтому ЦБ, вероятно, возьмет паузу в... читать дальше
.24 октября 2022 года 17:40
алитики Freedom Finance Global подтверждают прогнозную стоимость акций American Airlines Group на уровне $18 за штуку на фоне представленной эмитентом отчетности за третий квартал 2022 финансового года и прогнозов менеджмента на следующий квартал, сообщается в материале инвестиционной... читать дальше
.24 октября 2022 года 17:15
ставка на импортозамещение, считают аналитики Sber CIB. "Inarctica - единственная публичная российская компания, занимающаяся аквакультурой: выращиванием рыбы в искусственно созданных условиях. Это высокотехнологичная сфера агропрома, которая развита во многих странах мира, и в России последние... читать дальше
.24 октября 2022 года 16:52
Ключевая ставка, скорее всего, будет оставлена без изменений на предстоящем заседании Банка России в пятницу, 28 октября 2022 года, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Едва ли регулятор станет снижать ставку, так как после... читать дальше
.24 октября 2022 года 16:31
роятный торговый диапазон рубля по отношению к доллару США на текущей неделе составляет 62-64 руб./$1, завершение налогового периода и приход дивидендов, часть которых может быть конвертирована в валюту, приведут к умеренному ослаблению курса, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс... читать дальше
.24 октября 2022 года 16:10
Аналитики BCS Express рекомендуют держать акции Snap Inc. с прогнозной стоимостью $8,2 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 8% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании. "По итогам отчетности эмитента за 3К22 мы не видим существенных драйверов роста... читать дальше
.24 октября 2022 года 15:49
ЦБ РФ, вероятно, оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам заседания в пятницу, 28 октября 2022 года, считает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. "Банк России проведет 28 октября опорное заседание совета директоров, которое сопровождается обновлением... читать дальше
.24 октября 2022 года 15:45
Москва. 24 октября. Доллар США немного дешевеет, евро, напротив, подрастает на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
.24 октября 2022 года 15:25
S&P 500 будет торговаться в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3700-3800п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3700-3800 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Илья Зубков. "S&P 500 продолжает тестировать верхнюю границу нисходящего канала на уровне 3750 пунктов. Индикатор RSI находится вблизи нейтральных... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.