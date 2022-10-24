Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку бумаг X5

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет позитивную оценку бумаг X5 Retail Group, сообщается в обзоре аналитика Константина Белова.

"25 октября должна состояться публикация финансовых результатов X5 за 3К22. На прошлой неделе ритейлер уже представил операционные результаты, показав хороший рост выручки, особенно в сетях "Пятерочка" и "Чижик". Мы прогнозируем некоторое снижение показателей рентабельности по сравнению с очень удачным 2К22, так как компания продолжит инвестировать в цены, диверсифицировать базу поставщиков и развивать собственные торговые марки. Тем не менее рентабельность в целом останется на высоком уровне. Мы по-прежнему позитивно оцениваем бумаги X5, учитывая лидирующие позиции компании на рынке и ее ориентированность на форматы нижних ценовых категорий, такие как дискаунтеры и "магазины у дома", которые более устойчивы к воздействию рисков, связанных со складывающимися на данный момент условиями на рынке и в экономике в целом", - пишет эксперт.

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