Ориентир для индекса Мосбиржи на конец года составляет 2205п - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) понизили ориентир для индекса Мосбиржи на конец года до 2205 пунктов, отмечается в материале банка.

Эксперты полагают, что индекс Мосбиржи не сможет показать заметного роста по итогам года, несмотря на текущую недооцененность и ожидаемый приток средств инвесторов, допускающие попытки роста внутри квартала вплоть до района 2500 пунктов. Основными сдерживающими факторами, по их мнению, продолжат выступать затягивание острой фазы конфликта на Украине и сохранение внутриэкономической неопределенности в условиях постепенного усиления санкционного давления странами Запада.

Также, на взгляд аналитиков банка, негативно повлияют сомнения в способности ряда "фишек" (в первую очередь "Газпрома"), банков и металлургических компаний, поддерживать привлекательный дивидендный профиль в следующем году при относительно крепком рубле и повышении налогов.

"Неблагоприятная внешняя конъюнктура и переход к стагнации мировых цен на нефть (поводов для их роста или снижения мы пока не видим - геополитика и ограничения ОПЕК + вполне способны компенсировать ослабление спроса) также вряд ли будут способствовать спекулятивному спросу на акции, - прогнозируют стратеги ПСБ. - В текущих непростых условиях мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на внутренние сектора. Учитывая устойчивость рубля, контролируемость ситуации в экономике и перспективы дивидендных выплат, мы ждем оживления спроса на "фишки" потребительского сектора, ИТ, телекомов и электроэнергетики. С умеренным оптимизмом смотрим и на акции банков: их бизнес, благодаря послаблениям ЦБ, выглядит устойчивым, а санкционные риски - уже учтенными".

Что касается акций сырьевых компаний, то аналитики ждут в них лишь точечного спроса до формирования устойчивого тренда на ослабление рубля и появления ясности по срокам окончания фазы ужесточения политики ведущих ЦБ.

"Сектор металлургии выглядит в большей степени безыдейным из-за нарушения цепочек поставок и негативной конъюнктуры на товарных рынках, поэтому наш взгляд на него консервативный, несмотря на имеющийся фундаментальный потенциал роста", - указывается в материале банка.

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