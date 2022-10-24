"Финам" подтвердил прогнозную цену акций American Express на уровне $175,1

"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций American Express Co. на уровне $175,1 за штуку на июль 2023 года и рейтинг "покупать" на фоне достаточно сильных финансовых результатов эмитента за III квартал 2022 года и прогнозов менеджмента, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

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