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24 октября 2022 года 11:04
ЦБР, вероятно, понизит ставку до 7,25% на заседании 28 октября - Банк "Русский Стандарт"
Банк России, вероятно, понизит ключевую ставку до 7,25% на заседании 28 октября, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Мы ожидаем снижение ключевой ставки на 25 б.п. до 7,25 на ближайшем заседании Банка России. Несмотря на рост инфляции в отдельных категориях товаров, смещение поведенческого сценария населения в пользу сбережений, а не потребления, снижает проинфляционные риски. Инфляция в РФ по результатам 2022г останется, по нашим ожиданиям, в двузначных цифрах. Однако в первой половине 2023г она, вероятно, будет вблизи таргета ЦБ в районе 4%", - отмечает эксперт. Серьезного влияния на депозиты изменение ключевой ставки, по мнению Тимошенко, не окажет, поскольку продолжает наблюдаться повышенный спрос населения на наличность, и банки пытаются заинтересовать вкладчиков привлекательным уровнем ставок. "Кроме того, традиционно к концу года у банков заканчивается существенный объем годовых депозитов, и они будут стараться удержать вкладчиков различными акционными программами, - считает стратег банка. - В свете объективного роста рисков в розничном сегменте, банки вполне вероятно либо не будут снижать кредитные ставки вслед за ключевой ставкой, либо снижение будет незначительным". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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