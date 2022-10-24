Рубль, вероятно, будет торговаться около 61 руб./$1 в понедельник - Sber CIB

Курс рубля к юаню может укрепиться на торгах в понедельник до 8,2, а курс к доллару США, вероятно, останется около 61 руб./$1, полагают аналитики Sber CIB.

Хотя в третьем квартале 2022 года ВВП Китая вырос на 3,9% год к году, спрос на нефть в стране оказался слабым на фоне строгих карантинных мер, импорт нефти в КНР в сентябре снизился на 2%. По мнению экспертов инвестбанка, в течение понедельника нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне $90-93 за баррель.

Рынок госдолга может быть стабилен в понедельник, отмечают аналитики Sber CIB. Инвесторы, вероятно, отложат активные действия до очередных аукционов Минфина в среду. Не исключено, что ведомство вновь предложит значительный объем бумаг с фиксированным купоном, предполагают в инвестбанке.

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