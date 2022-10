Акции 3M, Alphabet и Visa будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции 3M Co., Alphabet Inc. и Visa Inc. будут интересны на текущей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

В фокусе внимания аналитика - корпорации, которые представят релизы за III квартал. В случае сюрпризов возможны заметные движения в бумагах, полагает Холоденко.

"Промышленный конгломерат 3M Co. представит квартальную отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в III квартале прибыль на акцию (EPS) составила $2,6 по сравнению с $2,45 за аналогичный период прошлого года. "В пятницу бумаги упали на 2,3%. Котировка - $115,8. Акции близки к сопротивлению $116,4. При прорыве высока вероятность роста бумаг в район $124 - чуть выше 200-дневной скользящей средней", - указывает эксперт.

Промышленный конгломерат Alphabet Inc. представит квартальную отчетность также во вторник. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в III квартале прибыль на акцию (EPS) составила $1,26 по сравнению с $1,4 за аналогичный период прошлого года. "В пятницу бумаги сократились на 0,2%. Котировка - $99,8. В районе $96 проходит уровень поддержки. Локально есть потенциал движения в район $104-106", - отмечает Холоденко.

Компания Visa Inc. представит квартальную отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в III квартале прибыль на акцию (EPS) составила $1,86 по сравнению с $1,62 за аналогичный период прошлого года. "В пятницу бумаги вырос на 0,8%. Котировка - $188,6. В районе $190 проходит уровень сопротивления. Пока локальный тренд наверх, при прорыве $190 акции могут двинуться в район $196", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.