Ослабление ожиданий роста ставки ЦБР в ближайшее время поддержит оптимизм на рынке ОФЗ - ПСБ

Ослабление ожиданий повышения ключевой ставки Банка России в ближайшее время поддерживает оптимизм на рынке ОФЗ, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Активность на рынке остается высокой, рост цен ОФЗ поддерживает ослабление ожиданий повышения ставки ЦБР на ближайших заседаниях. Наиболее сильно это проявилось в бумагах срочностью до 5 лет, где доходность за прошлую неделю снизилась на 25-50 б.п. При этом высокая неопределенность относительно инфляции, ставки ЦБР, исполнения федерального бюджета в долгосрочной перспективе сдерживает спрос на длинные ОФЗ. При ставке регулятора на уровне 7,5% целью по доходности 10-летних ОФЗ видим уровень 9% годовых", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.