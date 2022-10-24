Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 60-62 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 60-62 руб./$1, по паре евро/рубль - 59-61 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Российский рубль достаточно стабилен на фоне налогового периода и ожидания рынком решения по ключевой ставке Банка России на ближайшем заседании. В центре активного обсуждения - отставка премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, а от ЕЦБ ждут более решительных шагов по сдерживанию инфляции. В пользу рубля - новости о том, что ситуация на российском рынке труда остается стабильной, а уровень безработицы пока сохраняет прежние позиции. Против же российской валюты - громкие заявления главы Международного энергетического агентства о том, что Россия "навсегда потеряла" Европу как нефтегазовый рынок. На фоне новостей о высоком уровне заполненности подземных газохранилищ Евросоюза, биржевые цены на газ в Европе снижаются, что также играет не в пользу рубля", - пишет эксперт.

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