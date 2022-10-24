Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 24 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник скорее всего не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли более чем на 2% по итогам торгов в пятницу, завершив неделю максимальным подъемом с июня. Недельное повышение Dow Jones Industrial Average составило 4,9%, S&P 500 - 4,7%, Nasdaq Composite - 5,2%. Поддержку рынку в пятницу оказали заявления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли о том, что американскому ЦБ следует начать обсуждать вопрос о замедлении темпов подъема базовой процентной ставки. "Я думаю, уже настало время начать говорить о замедлении темпов ужесточения политики, начать планировать его", - заявила Дейли в ходе мероприятия в Калифорнийском университете Беркли. Сделать это очень важно, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) не хочет чрезмерно ужесточить политику, точно так же как не хочет, чтобы подъем ставки оказался недостаточным для сдерживания инфляции, сказала Дейли.

ФРС повысила ставку на 300 базисных пунктов с марта этого года, и эксперты ждут ее увеличения еще на 75 базисных пунктов на заседании 1-2 ноября. В статье газеты The Wall Street Journal, опубликованной в пятницу, говорится, что после ноябрьского заседания американский ЦБ, вероятно, будет обсуждать, как донести до рынка, что темпы подъема ставки в декабре будут снижены. Руководителям ФРС нужно будет подготовить инвесторов к этому решению, чтобы не спровоцировать очередного необоснованного ралли на рынке акций, написала газета. Шансы на то, что американский ЦБ поднимет ставку еще на 75 базисных пунктов в декабре в пятницу оценивались рынком менее чем в 50% по сравнению с 75% до публикации статьи WSJ.

Фондовые индексы Азии начали рабочую неделю без единой динамики, при этом рынки акций материкового Китая и Гонконга ушли "в минус" на статистике. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК уменьшился на 1,2%. Гонконгский Hang Seng рухнул на 5,4% - до более чем 13-летнего минимума. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось по итогам торгов на 0,36%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК прибавил 0,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 1,5%.

Экономика Китая в третьем квартале увеличилась на 3,9% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ). Таким образом, темпы роста существенно ускорились по сравнению с 0,4% в апреле-июне. Аналитики в среднем ожидали повышения на 3,4-3,5%. Объем ВВП КНР в январе-сентябре вырос на 3%. Это существенно ниже целевого показателя, установленного властями страны в целом на 2022 год на уровне около 5,5%, отмечают эксперты. Розничные продажи в стране в сентябре увеличились на 2,5% относительно того же месяца годом ранее, сообщило также ГСУ. Это минимальные темпы подъема за последние четыре месяца. Консенсус-прогноз предполагал рост на 3,3%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в понедельник, несмотря на рост спроса на энергоресурсы в Китае. Давление на рынок продолжают оказывать укрепление доллара, а также опасения относительно спада в мировой экономике в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск в понедельник составила $92,75 за баррель, что на 0,8% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 1,2%, до $93,5 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,92%, до $84,27 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 0,6%, до $85,05 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,09 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,642 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 октября вырос на 0,13% и составил 108,98 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,15%, поднявшись до 810,93 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Совкомбанк БО-П04" (+0,87%), "ГТЛК-002Р-01" (+0,85%) и "РЖД-001P-05R" (+0,73%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-10" (-0,33%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,31%) и "ВЭБ.РФ-21" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Интерлизинг" установило ставку 9-12-го купонов 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 11,5% годовых. Заем был размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей в октябре 2020 года по ставке 8% годовых. Программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет.

ООО "Энергоника" установило ставку 10-13-го купонов 5-летнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 50 млн рублей на уровне 18% годовых. Выпуск был размещен в августе 2020 года по ставке 15% годовых. Эмитент также сообщил о том, что владельцы облигаций выпуска серии 001Р-01 получили право требовать приобретения бондов в течение последних 5 рабочих дней 13-го купонного периода. В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на 174,12 млн рублей.