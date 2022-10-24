Цена нефти, вероятно, удержится в диапазоне $91-93/барр. в понедельник - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, вероятно, смогут удержаться в диапазоне $91-93 за баррель на торгах в понедельник, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Фьючерс на нефть марки Brent на утро понедельника теряет 1%, несмотря на неплохую статистику по Китаю. Крепкий доллар и опасения спада мировой экономики, резкий рост ставок продолжают, пусть и несколько опосредовано, оказывать давление на цены на сырье. В понедельник в фокусе находится предварительная статистика по деловой активности в Европе и США за октябрь. Полагаем, что цены на нефть марки Brent в течение дня останутся в зоне $91-93 за баррель", - указывает аналитик в комментарии.

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