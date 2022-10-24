Индекс Мосбиржи начнет торги в понедельник, скорее всего, с роста на 0,3-1,3% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник, скорее всего, с повышения в пределах 0,3-1,3%, в диапазоне 2050-2070 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Позднее индекс способен перейти в состояние консолидации, полагает эксперт. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2040, 2020 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2080, 2100 пунктов, указывает Манжос в комментарии.

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