Вероятно укрепление рубля на торгах в понедельник - ПСБ

Вероятно укрепление курса рубля в течение торговой сессии в понедельник (переход в диапазон 60-61 руб./$1), считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"По-прежнему важным фактором поддержки рубля остается приближение налоговых выплат (во вторник компании выплачивают НДПИ, акцизы и НДС): активизация предложения валют в середине торгового дня обеспечивает последнее время основу для снижения пар доллар/рубль и евро/рубль, нивелируя утренние и вечерние попытки участников рынка поднять котировки. Отчасти поддержкой в пятницу выступили и попытки развития отскока цен на нефть, хотя в целом влияние конъюнктуры рынка нефть на рубль сейчас и невелико. Отметим более сильное укрепление рубля к юаню, где наиболее ощутимо выросла и торговая активность, отражая давление экспортеров: курс юаня по итогам торгов на Московской бирже опустился к 8,3 руб., причем уже смотрится относительно доллара по сравнению с мировым рынком заметно слабее, - пишет аналитик банка в комментарии. - В ходе утренней сессии понедельника западные валюты вновь остаются под небольшим давлением, юань пытается отскочить. Склонны ждать сохранения инерции курса доллара к снижению перед выплатой налогов, рассчитываем на его переход в понедельник в нижнюю часть нашей текущей целевой зоны (60-62 руб./$1). Юаню также будет сложно сохранить утренний рост".

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