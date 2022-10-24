Возможен подъем индекса Мосбиржи к 2200-2250п на текущей неделе - BCS Express

Возможен подъем индекса Мосбиржи к уровням 2200-2250 пунктов на текущей неделе при спокойном внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"На графике индекса Мосбиржи складывается неплохая техническая картина. Котировки пришли в область 2050-2070 пунктов, которая выделялась в качестве промежуточного препятствия. Его преодоление откроет дорогу к следующим целям на 2200-2250 пунктах, и это может быть сценарий уже текущей недели при спокойном внешнем фоне. - пишет аналитик в комментарии. - В сложившейся ситуации помешать продвижению наверх могут лишь какие-то обострения в плане геополитики, в остальном формация выглядит растущей, в том числе позитивная картина для продолжения технического отскока складывается и на западных фондовых площадках".

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