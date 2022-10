Brent подешевела до $92,87 за баррель

Фондовые индексы США выросли в пятницу. Рынки акций Японии и Австралии растут в понедельник, материковый Китай и Гонконг торгуются в минусе. Цены на нефть опускаются в понедельник.

Американские фондовые индексы выросли более чем на 2% по итогам торгов в пятницу, завершив неделю максимальным подъемом с июня.

Недельное повышение Dow Jones Industrial Average составило 4,9%, S&P 500 - 4,7%, Nasdaq Composite - 5,2%.

Поддержку рынку в пятницу оказали заявления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли о том, что американскому ЦБ следует начать обсуждать вопрос о замедлении темпов подъема базовой процентной ставки.

"Я думаю, уже настало время начать говорить о замедлении темпов ужесточения политики, начать планировать его", - заявила Дейли в ходе мероприятия в Калифорнийском университете Беркли.

Сделать это очень важно, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) не хочет чрезмерно ужесточить политику, точно так же как не хочет, чтобы подъем ставки оказался недостаточным для сдерживания инфляции, сказала Дейли.

ФРС повысила ставку на 300 базисных пунктов (б.п.) с марта этого года, и эксперты ждут ее увеличения еще на 75 б.п. на заседании 1-2 ноября.

В статье газеты The Wall Street Journal, опубликованной в пятницу, говорится, что после ноябрьского заседания американский ЦБ, вероятно, будет обсуждать, как донести до рынка, что темпы подъема ставки в декабре будут снижены.

Руководителям ФРС нужно будет подготовить инвесторов к этому решению, чтобы не спровоцировать очередного необоснованного ралли на рынке акций, написала газета.

Шансы на то, что американский ЦБ поднимет ставку еще на 75 б.п. в декабре в пятницу оценивались рынком менее чем в 50% по сравнению с 75% до публикации статьи WSJ, отмечает Market Watch.

"Мы начинаем слышать что-то о том, что Федрезерв может, по крайней мере, замедлить агрессивные темпы подъема ставки, - отмечает главный инвестиционный стратег Edward Jones Мона Махаджан. - Это первый шаг к тому, что мы называем "началом конца". Со временем повышение ставки замедлится, и в какой-то момент ФРС остановится, чтобы оценить ситуацию в экономике".

Махаджан также отметила, что финансовые результаты американских компаний, опубликовавших отчетность за прошедшую неделю, в основном были сильными.

В общей сложности 20% компаний индекса S&P 500 уже обнародовали отчеты за минувший квартал и, по данным аналитика FactSet Джона Баттерса, прибыли 72% отчитавшихся превзошли прогнозы рынка.

Акции Schlumberger (SPB: SLB) подскочили в цене более чем на 10% по итогам торгов в пятницу благодаря сильным финансовым результатам нефтесервисной компании за третий квартал.

Стоимость бумаг Intel Corp. (SPB: INTC) увеличилась на 3,4% на информации СМИ о том, что компания планирует объявить о "целевых сокращениях" рабочих мест в ноябре.

Цена акций American Express Co. (SPB: AXP) опустилась на 1,7%, несмотря на то, что чистая прибыль и выручка одного из лидеров американского рынка пластиковых карт в минувшем квартале превзошли прогнозы рынка. В компании заявили, что пока не видят изменения трендов в плане расходов потребителей, однако "принимают во внимание неоднородные сигналы" в отношении ситуации в экономике в целом.

Бумаги Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. подешевели на 4,5% по итогам торгов. Чистая прибыль оператора телефонной связи в третьем квартале упала на 24%. При этом, показатели прибыли без учета разовых факторов и выручки Verizon превзошли прогнозы рынка.

Цена акций Snap Inc. (SPB: SNAP) рухнула на 28%. Компания, владеющая приложением Snapchat, зафиксировала минимальные в своей истории темпы роста выручки в третьем квартале 2022 года. Показатель увеличился менее чем на 6% в годовом выражении, до $1,13 млрд.

Бумаги Twitter (SPB: TWTR) Inc. подешевели на 4,9% на информации агентства Bloomberg, что в администрации президента США Джо Байдена обсуждается возможность проверки некоторых бизнесов Илона Маска на предмет соответствия интересам государственной безопасности.

Речь идет о компании Маска SpaceX, а также Twitter, которую покупает миллиардер, сообщили агентству информированные источники. По их словам, Белый дом обеспокоен недавними заявлениями Маска о возможном прекращении финансирования системы спутниковой связи Starlink для Украины, а также серией твитов с предложением его способов урегулирования российско-украинского конфликта.

Стоимость акций Veris Residential Inc., работающей в сфере недвижимости, подскочила на 23% после того, как компания подтвердила, что получила предложение о покупке от Kushner Companies, компании зятя экс-президента США Дональда Трампа.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу поднялся на 748,97 пункта (2,47%) и составил 31082,56 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 86,97 пункта (2,37%) - до 3752,75 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 244,87 пункта (2,31%) и составил 10859,72 пункта.

Фондовые индексы Азии начали рабочую неделю без единой динамики, при этом рынки акций материкового Китая и Гонконга ушли "в минус" на статистике.

Экономика Китая в третьем квартале увеличилась на 3,9% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ). Таким образом, темпы роста существенно ускорились по сравнению с 0,4% в апреле-июне. Аналитики в среднем ожидали повышения на 3,4-3,5%.

Объем ВВП КНР в январе-сентябре вырос на 3%. Это существенно ниже целевого показателя, установленного властями страны в целом на 2022 год на уровне около 5,5%, отмечают эксперты.

Розничные продажи в стране в сентябре увеличились на 2,5% относительно того же месяца годом ранее, сообщило также ГСУ. Это минимальные темпы подъема за последние четыре месяца. Консенсус-прогноз предполагал рост на 3,3%.

Профицит баланса внешней торговли Китая в сентябре неожиданно увеличился, поскольку рост импорта был существенно слабее экспорта. Импорт повысился лишь на 0,3% в годовом выражении, экспорт вырос на 5,7%. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 1%, второго - на 4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК уменьшился на 1,2%. Гонконгский Hang Seng рухнул на 5,4% - до минимума более чем за тринадцать лет.

Лидерами снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) (-12,4%), Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-10,7%) и Tencent (SPB: 700) Holdings Ltd. (-9,2%), а также девелопера Longfor Group Holdings Ltd. (-12,2%).

Бумаги ритейлеров Alibaba Group (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) подешевели соответственно на 10,4% и 11%.

Среди компонентов Hang Seng повышение стоимости показывают акции всего шести компаний, включая банк HSBC (+0,5%), девелопера CK Infrastructure Holdings Ltd. (+3,4%) и производителя электрооборудования Techtronic Industries Co. (+1,1%).

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:33 МСК увеличилось на 0,5%.

Наиболее существенно повышаются котировки акций транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+4,4%), Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (+4,2%) и Nippon Yusen K.K. (+3,7%), а также производителя цветных металлов Sumitomo Metal Mining Co. (+4,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК прибавил 0,9%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 2,7%, в то время как стоимость автопроизводителя Hyundai Motor упала на аналогичную величину.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 1,5%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 2,6% и 1,2% соответственно.

Кроме того, подорожали акции всех четырех крупнейших банков страны: Commonwealth Bank - на 1,2%, ANZ Bank - на 0,2%, Westpac Banking - на 0,6% и National Australia Bank - на 0,7%.

Цены на нефть опускаются в понедельник, несмотря на рост спроса на энергоресурсы в Китае.

Давление на рынок продолжают оказывать укрепление доллара, а также опасения относительно спада в мировой экономике в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, отмечает агентство Bloomberg.

"Высокая волатильность нефтяного рынка будет сохраняться, поскольку мы видим как риски рецессии, так и возможность возникновения дефицита предложения", - отмечает аналитик Zhaojin Futures Co. Гао Цзянь.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в понедельник составляет $92,87 за баррель, что на $0,63 (0,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,12 (1,2%), до $93,5 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,6 (0,71%), до $84,45 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,54 (0,6%), до $85,05 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2%, WTI - на 0,5%.

Статданные по экономике КНР, опубликованные в понедельник, показали более значительный, чем ожидалось, рост ВВП страны в третьем квартале. Показатель увеличился на 3,9% в годовом выражении после повышения на 0,4% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал рост на 3,4%.

Темпы увеличения китайского экспорта в сентябре замедлились до 5,7% с 7,1% в августе, рост импорта составил 0,3%, как и месяцем ранее.

Импорт нефти Китаем при этом увеличился до 9,83 млн баррелей в сутки, максимума с мая, свидетельствуют подсчеты Bloomberg, основанные на данных Главного таможенного управления КНР.