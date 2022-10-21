Рынок акций РФ на неделе вырос после затяжного снижения

Рынок акций РФ на неделе вырос после снижения в предыдущие несколько недель, поддержку оказало улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также относительное затишье в геополитической повестке и санкционных действиях Запада против России. Индекс Мосбиржи смог закрепиться выше 2000 пунктов, что дает сигнал на продолжение восстановления рынка.

По итогам торгов с 17 по 21 октября индекс Мосбиржи вырос на 4,8% и составил 2043,71 пункта, индекс РТС прибавил 6,1% и достиг 1050,57 пункта на фоне снижения доллара до 61,29 руб./$1 (-0,82 рубля) и подросшей декабрьской нефти Brent до $93,24 за баррель (+2%).

Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста вслед за коррекционным подъемом мировых площадок, а также на фоне ослабления геополитической напряженности; индекс МосБиржи превысил 2010 пунктов (максимум с 7 октября) во главе с бумагами металлургических компаний, прибавившие в цене 6-7%.

Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($69,6 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Нефть Brent превысила $92 за баррель после снижения на предыдущей неделе, однако сохранились опасения возможного снижения мирового спроса на энергоресурсы. Председатель КНР Си Цзиньпин на ХХ съезде Коммунистической партии Китая (КПК), дал понять, что власти страны продолжат жесткую политику по сдерживанию распространения COVID-19, которая уже серьезно ослабила экономику страны в этом году.

Во вторник рынок акций РФ сохранил восходящий импульс на фоне подъема внешних фондовых площадок и затишья в геополитической повестке. Индекс Мосбиржи превысил 2030 пунктов во главе с акциями золотодобывающих, металлургических и финансовых компаний, при этом подъем сдерживался снижением нефти.

В США поддержку рынку оказывали сильные квартальные финрезультаты корпораций. Цена нефти Brent локально падала ниже $89 за баррель на фоне известий, что Саудовская Аравия в августе нарастила добычу нефти на 2,2% м/м при увеличении объема ее экспорта на 3%.

Также давление на нефтяные котировки оказали новости, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высвобождения из стратегических резервов еще 10-15 млн баррелей нефти для сдерживания цен на бензин. Это станет последним траншем в рамках объявленной ранее инициативы по продаже 180 млн баррелей из стратрезерва (с начала действия программы власти США уже продали около 165 млн баррелей).

В среду рынок акций РФ скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками на фоне ослабления оптимизма на внешних площадках и опасений эскалации геополитических рисков, которые сократились после прошедшего в режиме видеоконференцсвязи заседания Совбеза РФ. Индекс МосБиржи откатился ниже 1980 пунктов во главе с бумагами финансовых и металлургических компаний.

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей". Совет Федерации в среду утвердил этот указ президента РФ, военное положение в этих областях введено с 20 октября.

Просели после дивидендной отсечки акции "Русала" (-4,5%, выплаты 1,23 рубля за первое полугодие). Совет директоров "Газпрома" (-1,6%) одобрил увеличение инвестиционной программы на 2022 год на 13% - до рекордных 1,980 трлн рублей.

ПАО АФК "Система" (-2,1%) договорилось о приобретении 47,7% акций АО "Мэлон Фэшн Груп" (Melon Fashion Group), российского производителя и ритейлера одежды, а также владельца брендов Zarina, befree, Love Republic и Sela. Сумма сделки - 15,8 млрд рублей, она будет профинансирована за счет собственных средств АФК, а также заемных средств.

Группа ММК (-5,5%) в III квартале 2022 года произвела 2,796 млн тонн стали, что на 3,3% ниже уровня II квартала. Однако продажи товарной металлопродукции повысились в прошлом квартале на 17,4%, до 2,773 млн тонн, на фоне восстановления деловой активности на рынке России и реализации запасов металлопродукции, накопленных во II квартале.

Нефть Brent отскочила выше $92 за баррель на статистике Минэнерго США о запасах (резервы нефти за неделю снизились при прогнозах роста).

В четверг рынок акций РФ вновь вырос на фоне улучшения настроений на внешних фондовых и сырьевых площадках (подорожали нефть и металлы), индекс МосБиржи превысил 2025 пунктов во главе с бумагами металлургов и "РусГидро" (+5,9%).

Акции "РусГидро" вечером немного скорректировались с дневных максимумов после выхода операционного отчета компании за 9 месяцев текущего года: электростанции ПАО снизили производство электроэнергии на 4,7%, до 103,8 млрд кВт.ч.

Также вечером отошли от дневных максимумов бумаги ВТБ (+2,5%) после того как глава банка Андрей Костин сообщил, что ВТБ ожидает существенной прибыли в 2023 году, однако возможности выплачивать дивиденды в ближайшие годы будут ограничены из-за ситуации с капиталом.

Совет директоров Beluga Group (+2,5%) утвердил обновленную дивидендную политику: размер выплат будет составлять не менее 50% от консолидированный чистой прибыли по стандартам МСФО за год против 25% ранее.

Выросли акции "КАМАЗа" (+3,8%) на фоне заявления гендиректора компании Сергея Когогина, что результаты по МСФО за I полугодие являются положительными (ранее в компании приняли решение не публиковать финансовые результаты). Подорожали бумаги Softline (+6,4%) на фоне известий, что компания завершила процесс разделения отечественного и зарубежного бизнесов. Это позволит более эффективно работать на соответствующих рынках, снизив риски ограничений. Чистая прибыль "Русснефти" (+1,6%) за 9 месяцев по РСБУ снизилась в два раза в годовом выражении и составила 10,2 млрд рублей.

Нефть Brent поднялась к $92,7 за баррель на новостях о возможном смягчении карантинных нормативов в Китае (сокращение карантина может составить до 7 дней с прежних 10 дней). Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в четверг объявила об уходе с поста лидера Консервативной партии, что влечет и ее отставку с поста премьера.

В пятницу рынок акций РФ утром снижался на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти, индекс МосБиржи локально опускался к 2000 пунктам. Однако во второй половине дня произошел разворот вверх вместе с нефтью, также улучшились настроения на внешних фондовых площадках, в результате чего индекс МосБиржи превысил 2040 пунктов. Лидерами роста выступили акции металлургов.

Инвесторы обеспокоены тем, что Федрезерв США продолжит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в обозримом будущем из-за сохраняющейся высокой инфляции, что может негативно сказаться на состоянии американской экономики.

Нефть Brent локально опускалась до $91 за баррель, но затем отскочила выше $93 за баррель на фоне сообщений о возможном ослаблении антиковидных ограничений в Китае, которые инвесторы расценили как сигнал о потенциальном сворачивании политики "нулевой терпимости" к коронавирусу (это может подстегнуть темпы экономического роста и увеличения спроса на топливо в стране).

В период с 17 по 21 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции ПАО "Полюс" (+21%), "Северстали" (+19%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+14%); хуже рынка оказались бумаги ПАО "Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура") (-4%), "Русала" (-4%), ПАО "Россети Волга" (-4%).

Динамику рынка акций РФ в конце октября по-прежнему будут определять геополитические новости, ситуация вокруг Украины, корпоративные события и санкционные действия Запада. Фактором поддержки может выступить реинвестирование средств, полученных инвесторами в виде дивидендов от "Газпрома", "НОВАТЭКа" и "Татнефти". Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2000-2150 пунктов, для индекса РТС - 1000-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".