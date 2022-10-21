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21 октября 2022 года 19:35

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне упавших UST

Москва. 21 октября. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне упавших в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries) на ожиданиях дальнейшего агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая Федрезерв США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов умеренно сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций в течение большей части прошедшей недели была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивал влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России оказывали такие факторы, как отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть и газ, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в бюджет страны.

На глобальных рынках капитала в понедельник отмечалась активизация спроса инвесторов на рисковые активы, в частности, американский фондовый рынок вырос после публикации квартальных отчетностей крупнейших банков Уолл-стрит. В конце второй недели октября мировые рынки находились под давлением публикации ежемесячного опроса Мичиганского университета, согласно которым инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу среди американцев в октябре повысились до 5,1% по сравнению с 4,7% в предыдущий месяц. При этом инфляционные ожидания на долгосрочную перспективу (5 лет) увеличились до 2,9% с 2,7%. Кроме того, разочаровывающей для мировых рынков была и опубликованная 13 октября статистика по потребительской инфляции в США.

Изменения котировок российских еврооблигаций по итогам вторника оказались незначительными на фоне отсутствия ярко выраженной ценовой динамики US Treasuries после умеренного роста днем ранее. Как сообщил Федрезерв, объем промпроизводства в США в сентябре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем (аналитики прогнозировали рост показателя на 0,1%). Использование производственных мощностей в прошлом месяце поднялось до 80,3% по сравнению с пересмотренными 80,1% в августе. Эксперты прогнозировали, что показатель останется на ранее указанном августовском уровне в 80%. Выпуск в перерабатывающей промышленности повысился на 0,4% в помесячном исчислении, вдвое сильнее прогноза. В годовом выражении выпуск в перерабатывающей отрасли вырос на 4,7% после подъема на 3,5% в августе.

Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали в середине недели боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение цен US Treasuries. Настроения на глобальных рынках ухудшились после публикации худших, чем ожидалось, данных о новостройках в США. Число домов, строительство которых было начато в Соединенных Штатах в сентябре, сократилось на 8,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,439 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в августе количество новостроек составило 1,566 млн, а не 1,575 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 6,4% с объявленного ранее августовского уровня - до 1,475 млн. На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries увеличилась на 13 базисных пунктов и достигла 4,14% годовых.

Банк Англии может поднять базовую процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов на заседании в ноябре в связи с сохранением устойчивого инфляционного давления в стране, полагает главный экономист по Великобритании Capital Economics Пол Дейлз. Вместе с тем аналитик ING Франческо Песоле полагает, что Банку Англии придется сдерживать темпы подъема ставки с учетом растущего риска рецессии в Великобритании, и в ноябре ставка будет повышена на 75 базисных пунктов. Центробанк Великобритании поднял базовую ставку в сентябре по итогам седьмого заседания подряд - на 50 базисных пунктов - до 2,25% годовых, максимума с 2008 года. Тем не менее ему пока не удается сдержать инфляцию.

Потребительские цены в Великобритании в сентябре подскочили на 10,1% в годовом выражении, сообщило в среду Национальное статистическое управление (ONS) страны. Таким образом, инфляция вернулась к июльскому значению, которое было максимальным за 40 лет. Статданные также показали, что рост потребительских цен без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, CPI Core) в сентябре ускорился до 6,5% в годовом выражении с 6,3% месяцем ранее. Это говорит о том, что ценовое давление в Великобритании стало более масштабным, отмечает Дейлз.

Процентные ставки государственных облигаций США 20 октября обновили максимумы за 14 лет на фоне сохраняющихся опасений по поводу устойчиво высокой инфляции и ужесточения монетарной политики ФРС, необходимого для борьбы с ней. Данные по сокращению числа обращений за пособием по безработице в США на предыдущей неделе повысили рыночные ожидания по ставке ФРС до 5% годовых в начале 2023 года. На этом фоне доходность десятилетних US Treasuries выросла до 4,23% годовых, двухлетних US Treasuries - до 4,61% годовых. Процентные ставки 10-летних гособлигаций Германии достигли 2,44% годовых. Рост доходности облигаций развитых стран провоцирует отток капитала с развивающихся рынков и усиливает риски рецессии.

Доходность двухлетних гособлигаций США подскочила более чем на 380 базисных пунктов с начала года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США с целью вернуть инфляцию обратно к целевым 2%. Участники финансовых рынков закладывают в прогнозы 93%-ную вероятность того, что Федеральной резервной системе придется повысить процентные ставки еще на 75 базисных пунктов, до диапазона в 3,75-4% годовых на заседании в ноябре.

В последний день недели расстановка сил на мировых долговых рынках не изменилась - котировки гособлигаций развитых стран продолжили умеренно снижаться под давлением ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики мировыми центробанками. При этом цены отечественных евробондов вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,45% - до 57,94% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 10,68% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,28%, до 60,18% от номинала (их доходность выросла за пять дней на 5 базисных пунктов и составила 10,04% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 29 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 0,82%, подешевев до 49,03% от номинала (его доходность выросла на 11 базисных пунктов, до 11,34% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 0,45%, до 47,14% от номинала (их доходность выросла на 35 базисных пунктов - до 29,37% годовых), бумаги с погашением в 2027 году потеряли в стоимости 3,8%, подешевев до 46,22% от номинала (их доходность выросла на 115 базисных пунктов - до 23,68% годовых), в то время как евробонды с погашением в 2029 году подорожали на 2,1%, до 43,9% от номинала (их доходность снизилась на 36 базисных пунктов и составила 19,71% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал за неделю на 1%, до 69,37% от номинала (его доходность снизилась на 19 базисных пунктов - до 48,86% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 0,1%, составив 64,38% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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