Рубль вырос к доллару и евро по итогам пятницы благодаря подготовке экспортеров к пику налоговых выплат месяца

Москва. 21 октября. Доллар США и евро подешевели на "Московской бирже" по итогам пятницы; рубль укрепился к бивалютной корзине в условиях подготовки компаний-экспортеров к пиковым налоговым платежам месяца, которые предстоят в начале следующей недели.

Курс доллара США составил 61,29 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 11 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,2 руб./EUR1, подешевев на 40 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,05 копейки - до 60,8 рубля. Курс китайского юаня опустился к завершению торгов на 12,9 копейки - до 8,31 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к доллару и евро по итогам пятницы, поддержку его котировкам оказала подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых платежей месяца. Заметная разница в темпах повышения рубля в обеих парах была обусловлена их динамикой на рынке Forex, где доллар дорожал к евро значительную часть дня на ожиданиях дальнейшего агрессивного повышения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сказал, что инфляция в Штатах будет замедляться лишь умеренными темпами в течение следующих 14 месяцев, несмотря на решимость ФРС ограничить рост потребительских цен. Говоря о ключевой ставке ФРС, Харкер сказал, что скоро она будет повышена. "Учитывая наше, откровенно говоря, разочаровывающее отсутствие прогресса в борьбе с инфляцией, думаю, мы поднимем ставку существенно выше 4% к концу года", - сказал он. При этом Харкер отметил, что Федрезерв прекратит повышать ставку в какой-то момент в 2023 году.

Тем временем, трейдеры ждут повышения базовой процентной ставки ФРС до 5% годовых в следующем году. На прошлой неделе, до публикации свежих данных об инфляции в стране, они предполагали подъем до 4,6%, свидетельствуют фьючерсы на размер ставки.

"Российский рубль сегодня продолжает набранный с конца прошлой недели тренд на укрепление. Вероятной причиной этого может выступать наступающий на следующей неделе налоговый период. Укрепление рубля также может быть следствием позитивных настроений в связи с отсутствием санкций относительно Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу "Московской биржи" - ИФ)", - рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль продолжает получать поддержку от приближения налогового периода, пик которого приходится на ближайший вторник. Экспортеры заранее продают валютную выручку, что оказывает давление на котировки иностранных валют к российской. Китайский юань в паре с рублем (CNY/RUB) продолжает выглядеть слабее американской валюты. На этом фоне гонконгский доллар (HKD/RUB) сохраняет более сильную динамику. В отличие от большинства других валют, его можно использовать для покупки фондовых инструментов: акций на "Санкт-Петербургской бирже", котирующихся в Гонконге", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть вернулись к росту вечером в пятницу и могут завершить неделю в плюсе. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,96% - до $93,27 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,71% - до $85,11 за баррель.

С начала недели Brent прибавила в цене порядка 2%, WTI - 0,8%.

Поддержку котировкам оказали новости о возможном смягчении карантинных норм для туристов в Китае. Срок карантина может быть сокращен до 7 дней с текущих 10, написало агентство Bloomberg.

Слухи об ослаблении ограничительных мер в Китае были восприняты инвесторами как сигнал о потенциальном сворачивании политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, что в свою очередь может подстегнуть темпы экономического роста и спрос на топливо в стране, пишет The Wall Street Journal.

Между тем главным негативным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали "ястребиные" комментарии руководителей ФРС, что привело к укреплению доллара и росту опасений по поводу рецессии в американской экономике.

В то же время на неделе стало известно, что власти США продадут дополнительные 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва, что станет последним траншем в рамках плана по выпуску на рынок 180 млн баррелей, который был принят в марте. Кроме того, американская администрация пообещала начать пополнять резервы, если нефтяные котировки опустятся ближе к $70 за баррель.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 30,6 копейки, до 61,1958 руб./$1, и уменьшил курс евро на 59,93 копейки, до 59,8378 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу на 27,33 копейки по отношению к четвергу и составил 61,229 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 27,25 копейки и составил 61,193 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 051,935 млн, из которых $825,81 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 226,125 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 47,93 копейки, до 59,9543 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 61,22 копейки, до 59,8205 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR935,694 млн, из которых EUR197,794 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR755,9 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок понизились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,94% и 8,04% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне четверга - 8,18%, 8,29% и 8,35% годовых соответственно.