Инвесторам стоит обратить внимание на акции PetroChina и Sinopec - "Финам"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции китайских нефтяных компаний PetroChina Co. и Sinopec Shanghai Petrochemical Co., полагают аналитики "Финама".

"Несмотря на наличие некоторых проблем у сектора, мы полагаем, что после коррекции последних месяцев акции PetroChina и Sinopec стали выглядеть привлекательно для покупок. Обе компании в первую очередь интересны стабильными и достаточно высокими дивидендами. PetroChina исторически имеет норму выплат не менее 45% чистой прибыли. Также отметим, что в ближайшие годы можно ожидать роста добычи углеводородов со стороны PetroChina на 2-4% в год, так как китайское правительство ожидает, что пик потребления нефти в стране наступит только в 2030г, а газа - в 2040г. Наша текущая целевая цена по акциям PetroChina класса H составляет 4,08 HKD, что соответствует апсайду в 22,5%", - пишут эксперты инвесткомпании.

Бизнес Sinopec, на их взгляд, ещё сильнее сфокусирован на нефтепереработке и розничной реализации, в связи с чем финансовые результаты компании более стабильны и меньше зависят от цен на нефть.

"Исторически Sinopec выплачивает 60-80% чистой прибыли в виде дивидендов, - подчеркивается в материале. - Мы полагаем, что в ближайшем будущем данная практика продолжится, а прогнозный размер выплат на горизонте 12 месяцев составляет 0,35 RMB на акцию, что соответствует доходности 11,2%. Также отметим, что Sinopec постепенно наращивает объём нефтепереработки (план на 2022 год предполагает рост на 7,8% (г/г) до 258 млн тонн) и добычи газа - к 2025 году она может достигнуть 48 млрд кубометров против 34 млрд кубометров по итогам 2021г. Наша текущая целевая цена по акциям Sinopec класса H составляет 4,30 HKD, что соответствует апсайду в 26,8%".

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