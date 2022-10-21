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Главная / Мнения аналитиков / Акции Норникеля, Ленты и РусАгро будут интересны на следующей неделе - BCS Express
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21 октября 2022 года 18:21
Акции Норникеля, Ленты и РусАгро будут интересны на следующей неделе - BCS Express
Акции "Норильского никеля", "Ленты" и "РусАгро" будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев. 24 октября "Лента" опубликует операционные и ключевые финансовые показатели за III квартал. На взгляд эксперта, отчет будет интересен тем, что компания намерена первой в секторе раскрыть финансовые результаты за прошедший период. "Ключевые показатели могут чуть ухудшиться относительно II квартала из-за инфляции издержек, но должны остаться сильными, - считает Пучкарев. - В рамках публикации результатов менеджмент может рассказать про планы развития компании. Техническая картина в акциях "Ленты" умеренно позитивная. Бумаги двигаются в локальном растущем тренде. Впереди важная зона 760-770 руб. - пробой отметки позволит перейти в новый торговый диапазон. С пробоем отметки серьезных сопротивлений вплоть до 860 руб. сложно обозначить". Производственные результаты "Норникеля" выйдут 24 октября. В отчете не должно быть каких-либо сюрпризов, полагает аналитик BCS Express , однако важны объемы производства и планы на текущий год. "Менеджмент может пролить свет, как санкции влияют на "Норникель", а также дать апдейты по инвестпрограмме. Бумаги "Норникеля" последние недели торгуются в диапазоне 12 000-13 500 руб. Осцилляторы преимущественно нейтральны и не дают качественных сигналов. В последние дни акции откатились от 13 400-13 500 руб., возможен спуск к 12 400 руб. В случае появления позитивных новостей в отчете за III квартал вырастет вероятность пробоя 13 500 руб. В таком случае откроется возможность роста к 14 300 руб.", - указывает эксперт. "РусАгро" планирует 24 октября опубликовать операционные результаты за III квартал. Наибольшее внимание стоит обратить на динамику выручки, объемы производства, подчеркивает Пучкарев. Конъюнктура на рынке продовольственных товаров остается неплохой, поэтому показатели могут улучшиться в годовом сопоставлении. "Акции "РусАгро" плавно восстанавливаются от сентябрьских минимумов, признаков перекупленности пока нет, - констатирует стратег инвесткомпании. - Позитивный отчет мог бы стать драйвером для очередной волны роста с ориентиром около 880 руб., где проходит верхняя граница годового падающего тренда. В среднесрочной перспективе возможен слом падающий тенденции, но для этого, вероятней всего, придется сначала разгрузить осцилляторы". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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