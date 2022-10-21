Ориентир для индекса Мосбиржи на следующую неделю - 1950-2050 пунктов - Freedom Finance Global

Ориентир для индекса Мосбиржи на следующую неделю составляет 1950-2050 пунктов, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

На взгляд эксперта, на фондовом рынке в фокусе внимания нет заметных событий. Ход торгов по-прежнему преимущественно определяется новостным фоном, волатильность снижается. Инвесторы могут увеличивать покупки в преддверии поступления на рынок средств от дивидендов "Газпрома" и других эмитентов, что послужит "топливом" для дальнейшего роста.

"Ориентир для Индекса Мосбиржи на предстоящую неделю: диапазон 1950-2050 пунктов. Лидерами роста могут стать акции телекомов, энергетики, нефтегазовой отрасли. Худшую динамику, возможно, продемонстрируют бумаги финсектора", - прогнозирует Ващенко.

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