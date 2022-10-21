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21 октября 2022 года 17:40
Пара рубль/доллар к концу года консолидируется в диапазоне 64-66 руб./$1 - ПСБ
Пара рубль/доллар к концу года, скорее всего, консолидируется в диапазоне 64-66 руб./$1, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Курс рубля демонстрирует относительную крепость к валютам "дружественных" стран на фоне роста глобальной финансовой нестабильности (бегство в "качество", отток капитала с рынков EM и ЕС в условиях роста ставок), - пишут эксперты. - В 4К22 заметного ослабления рубля ждать не стоит. Правительство отказалось от запуска обновленного "бюджетного правила" в текущем году - главный фактор, который должен был обеспечить движение курса в этом направлении. Кроме того, выросли риски ускорения дедолларизации сбережений, что может сдерживать ослабление рубля. В базовом сценарии ждем доллар к концу года на уровне 64-66 руб./$1". Основными факторами сдержанного ослабления рубля, по мнению стратегов банка, способны выступить вероятное снижение цен на нефть и санкционные ограничения на экспорт нефти в конце года в условиях постепенного оживления импорта и высокой степени экономической неопределенности. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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