"Финам" понизил рейтинг акций Chevron до уровня "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Chevron Corp. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $111,4 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Понижение рейтинга преимущественно связано с ростом акции в последние месяцы, хотя фундаментально кейс, на взгляд аналитиков, не изменился.

Они отмечают, что с момента повышения рейтинга по акциям Chevron до "покупать" 5 июля они выросли на 15,4% и 20 октября достигли целевой цены. Положительная динамика, на взгляд экспертов, была связана с сильным отчетом за II квартал, это позволило повысить объем бай-бэка, а также с решением ОПЕК+ сократить добычу. Последнее укрепило уверенность инвесторов в том, что в ближайшее время цены на нефть останутся на повышенном уровне.

"При этом после недавней волны роста мы полагаем, что акции Chevron оценены справедливо, и сейчас хороший момент для фиксации прибыли", - отмечают стратеги инвесткомпании.

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