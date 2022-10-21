Вероятный торговый диапазон нефти в 4К22 составляет $90-100/барр. - ПСБ

Вероятный торговый диапазон нефти в IV кв. 2022г составляет $90-100 за баррель Brent, говорится в аналитическом материале Промсвязьбанка (ПСБ).

"Новые санкции уже в 4К22 могут привести как к росту цен на нефть, так и к расширению дисконта Urals к Brent. Но мы считаем, что ожидаемая нами рецессия в крупных экономиках мира на фоне энергетического кризиса и аномально высокой инфляции будет выступать сдерживающим фактором. Мы ориентируемся в 4К22 на Brent в районе $90-100/барр. Дисконт Urals к Brent может расшириться до $25-30/барр. в зависимости от условий "потолка": напомним, что предельные цены так и не согласованы Еврокомиссией", - отмечают аналитики банка.

Они считают, что ситуация на рынке газа останется сложной в 4К22, что обеспечит удержание цен на газ на высоком уровне. "При ограниченности получения СПГ от других поставщиков и высоком спросе на него в Азии цены в Европе могут удерживаться на уровне $2000/1 тыс. куб.м, а на пике отопительного сезона мы ждем возврата к $2500-3000/1 тыс. куб.м", - прогнозируют эксперты.

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