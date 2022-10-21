"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Газпром нефти", "ММК" и "РусГидро", а также убрав бумаги "Роснефти", "ФосАгро" и "ГК ПИК", сообщается в комментарии.

Текущий состав топ-10 акций России: "МТС", "Газпром нефть", "Полюс", "НОВАТЭК", Сбербанк, "АЛРОСА", "РусГидро", "Магнит", "ММК", "Татнефть".

"Мы сохраняем экспозицию в нефтяном секторе в портфеле на уровне 30%, заменяя акции "Роснефти" на акции "Газпром нефти". Мы считаем, что эмбарго на нефть вероятно незначительно повлияет на добычу Газпром нефти, так как большая часть нефти экспортируется через Арктику и ВСТО (ок. 80%). В ноябре мы ожидаем решение Совета Директоров о выплате дивидендов за 9 месяцев. Дивидендная доходность за 2022 год составляет около 19,6%", - пишут эксперты телеграм-канала.

Они исключили также акции "ФосАгро" на фоне ожидаемого повышения экспортных пошлин и коррекции цен на фосфорные удобрения этой зимой и добавили акции "ММК" как компании с наибольшей экспозицией на российский рынок на фоне восстановления продаж и премии в ценах на сталь на внутреннем рынке.

"Мы заменяем акции "ГК ПИК" на акции "РусГидро", так как сектор энергетики выглядит более защитным. Компания выигрывает от индексации тарифов на электроэнергию на 9% с декабря 2022г", - указывают стратеги.

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