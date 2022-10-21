Нефтегазовый сектор РФ продолжает выглядеть привлекательно - "Финам"

Нефтегазовый сектор РФ продолжает выглядеть привлекательно, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании "Финам".

"Российские нефтяные компании, как и весь индекс Мосбиржи, в последние месяцы страдают от санкционного давления. Полагаем, что после введения европейского эмбарго на морские поставки нефти добыча в стране может снизиться на 1-1,5 млн барр./сут. относительно текущего уровня в 10,7 млн барр./сут. Несмотря на ожидаемое влияние санкций, мы полагаем, что падение акций отечественных производителей в последние недели является избыточным, и бумаги некоторых из них стали выглядеть привлекательно для покупок на фоне сохраняющихся повышенных цен на нефть, а также ожидания дивидендных выплат", - пишут эксперты.

В частности, привлекательно, по их оценке, смотрятся акции "ЛУКОЙЛа", который может возобновить выплату дивидендов, а также "Роснефти", которая имеет высокую долю выручки на рынках АТР, в долгосрочной перспективе сохраняет перспективы по росту добычи за счёт проекта "Восток Ойл", а также планирует придерживаться дивидендной политики.

"Из-за проблем технического и политического характера наиболее прибыльные маршруты экспорта "Газпрома" полностью или частично не работают, и сейчас сложно сказать, восстановится ли объём экспорта в обозримой перспективе, - отмечают аналитики "Финама". - На этом фоне среди газовых компаний мы отдаём предпочтение "Новатэку", который, несмотря на санкции, продолжает реализацию своих СПГ-проектов, выплачивает дивиденды, имеет хорошие шансы в случае необходимости быстро переориентироваться на рынки АТР и выигрывает от повышенных цен на газ из-за проблем "Газпрома".

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