Рубль днем уверенно растет к доллару и евро благодаря подготовке экспортеров к пику налоговых выплат месяца

Москва. 21 октября. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль растет к бивалютной корзине в условиях подготовки компаний-экспортеров к пиковым налоговым платежам месяца, которые предстоят в начале следующей недели.

Курс доллара США составил 60,86 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 53,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,51 руб./EUR1, подешевев на 1,09 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 78,73 копейки - до 60,25 рубля. Курс китайского юаня опустился к середине дня на 9,6 копейки - до 8,34 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах, поддержку его котировкам оказывает подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых платежей месяца. Заметная разница в темпах повышения рубля в парах с долларом и евро обусловлена их динамкой на рынке Forex, где доллар дорожает к евро на ожиданиях дальнейшего агрессивного повышения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сказал, что инфляция в Штатах будет замедляться лишь умеренными темпами в течение следующих 14 месяцев, несмотря на решимость ФРС ограничить рост потребительских цен. Говоря о ключевой ставке ФРС, Харкер сказал, что скоро она будет повышена. "Учитывая наше, откровенно говоря, разочаровывающее отсутствие прогресса в борьбе с инфляцией, думаю, мы поднимем ставку существенно выше 4% к концу года", - сказал он. При этом Харкер отметил, что Федрезерв прекратит повышать ставку в какой-то момент в 2023 году.

Тем временем, трейдеры ждут повышения базовой процентной ставки ФРС до 5% годовых в следующем году. На прошлой неделе, до публикации свежих данных об инфляции в стране, они предполагали подъем до 4,6%, свидетельствуют фьючерсы на размер ставки.

"Вчера рубль вновь перешел к укреплению, в первую очередь поддержку ему оказывали усилившиеся продажи валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты налогов. Укреплению рубля вчера способствовали и заметно растущие нефтяные цены, хоть и по итогам дня они практически не изменились. В целом на фоне приближающегося пика налогового периода (25 октября) у курса пары "доллар-рубль" сохраняется потенциал к снижению в сторону 61 руб./$1 в отсутствие особо негативных геополитических новостей", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Ввиду приближения налогового периода (25 октября) рубль продолжает тяготеть к укреплению в парах с ключевыми валютами. (. . .) Фактор подготовки экспортеров к налоговым выплатам, по нашему мнению, выступает ключевым текущим фактором поддержки рубля. Склонны ждать продолжения снижения курса доллара, целью которого, по нашему мнению, остается нижняя часть зоны 60-62 руб.", - говорит главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Цены на нефть возобновили небольшой рост в ходе торгов в пятницу днем. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,63% - до $92,96 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,66% - до $85,07 за баррель.

Накануне обе марки опустились в цене на несколько центов и могут завершить в минусе вторую неделю подряд. Главным негативным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали "ястребиные" комментарии руководителей ФРС, вызвавшие укрепление доллара и рост опасений по поводу рецессии в американской экономике.

Тем временем определенную поддержку котировкам оказали новости о возможном смягчении карантинных норм для туристов в Китае. Срок карантина может быть сокращен до 7 дней с текущих 10, написало агентство Bloomberg.

Слухи об ослаблении ограничительных мер в Китае были восприняты инвесторами как сигнал о потенциальном сворачивании политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, что, в свою очередь, может подстегнуть темпы экономического роста и увеличения спроса на топливо в стране, пишет The Wall Street Journal.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок понизились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,94% и 8,04% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне четверга - 8,18%, 8,29% и 8,35% годовых соответственно.