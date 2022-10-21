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Главная / Мнения аналитиков / "Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций РусГидро
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21 октября 2022 года 15:01
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций РусГидро
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" с целевой ценой 1,11 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 50,77%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Выработка электроэнергии объектами генерации "РусГидро" по итогам 9 месяцев 2022г составила 103,8 млрд кВт/ч, в том числе ГЭС и ГАЭС - 83,1 млрд кВт/ч, - отмечает аналитик Тимур Хайруллин. - Электростанции снизили производство электроэнергии на 4,7% год к году, следует из сообщения компании. Мы расцениваем результаты компании как умеренно негативные". Для гидроэнергетики по технологическим причинам характерны колебания выпуска, подчеркивает эксперт. Сектор предлагает более низкую себестоимость производства по сравнению с топливной генерацией. Благодаря этому "РусГидро" имеет достаточно высокую рентабельность по EBITDA - около 30%, что, по мнению Хайруллина, создает стабильный денежный поток как базу для выплат дивидендов, если отсутствуют масштабные инвестиционные проекты. "Можно рассчитывать, что "РусГидро" продолжит выплачивать 50% чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов, как она это делает с 2016г. Компания нацелена на планомерный рост и развитие. В соответствии с её стратегией, к 2026г EBITDA "РусГидро" должна вырасти в 1,5 раза", - отмечает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСГИДРО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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