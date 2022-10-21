S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3580-3700п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3580-3700 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"S&P 500 продолжает тестировать уровень 3700 пунктов, однако отсутствие позитивных новостей, по всей видимости, выльется в продолжение "медвежьего" тренда. Индикаторы RSI и MACD находятся на нейтральной территории. Нисходящее движение, скорее всего, продолжится на следующей неделе, поскольку сегодня пройдут важные заседания ЕЦБ, которые определят судьбу глобальной экономики на ближайшее время", - пишет эксперт.

Аналитик также отмечает, что рынок казначейских облигаций отреагировал на выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (члена FOMC в 2023г), заявившего, что, по его ожиданиям, к концу года ключевая ставка существенно превысит 4%. Фондовый рынок быстро перешел в режим отступления, а доходность 10-летних облигаций достигла максимальных с 2008 года 4,23%.

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