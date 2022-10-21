Freedom Finance Global рекомендует покупать бумаги Li Auto

Бумаги Li Auto Inc. интересны для покупки с целью $33 за АДР и HKD130 за гонконгскую акцию 2015.HK, отмечается в комментарии директора аналитического департамента Freedom Finance Global Вадима Меркулова.

"Бумаги эмитента в настоящее торгуются с дисконтом к фундаментальным значениям. Мы считаем, что менеджмент Li Auto поступает правильно, делая ставку на растущий сегмент премиальных SUV и повышение покупательной способности китайских семей, что в будущем позитивно отразится на выручке компании. Покупка АДР LI или гонконгских акций компании 2015.HK может стать выгодным вложением в среднесрочной перспективе ввиду устойчивого и стабильно растущего бизнеса компании. Наша целевая цена по бумагам LI и 2015.HK - $33 и 130 HKD соответственно", - пишет эксперт.

По мнению Мергулова, прибыльность бизнеса - важное преимущество Li Auto в условиях замедления роста поставок в китайской индустрии электромобилей. Ожидается, что эмитент сможет выйти на уровень безубыточности уже в 2022г, в то время как NIO и XPeng начнут генерировать прибыль не ранее 2024г и 2025г соответственно. Кроме того, аналитик подчеркивает, что при сопоставимых объемах продаж Li Auto, в отличие от основных китайских конкурентов, стабильно наращивает положительный операционный денежный поток в течение последних трех лет, что позволит компании оставаться на плаву даже при ухудшении общей экономической конъюнктуры.

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