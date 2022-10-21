Ограничения против российского алюминия слабо повлияют на его котировки - Банк "Открытие"

Ограничения против российского алюминия слабо повлияют на его котировки, полагает аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.

"Котировки фьючерса на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) снизились с конца прошлой недели - 14 октября 2022г - на 4,2%, составив по итогам торгов 20 октября $2209 за т, несмотря на возможные ограничения для российского металла, - отмечает эксперт. - Биржа проводит консультации с участниками рынка о возможном запрете принимать алюминий и другие цветные металлы из РФ. Помимо этого, согласно данным Bloomberg, власти США рассматривают 3 варианта ограничительных мер на российский алюминий: либо полный запрет поставки металла в страну, либо рост импортных пошлин, либо непосредственное введение санкций против компании "РусАл". На введении ограничений настаивает также американский производитель алюминия Alcoa, который, в свою очередь, планирует восстановить производство на своем заводе в Испании San Ciprian".

Хотя часть мощностей в Европе остановлена или на них снижен выпуск из-за высоких расходов на электроэнергию, в ЕС, по мнению Каримова, можно ожидать и более существенного снижения потребления алюминия в краткосрочной перспективе. "По оценке S&P Global Mobility, производство автомобилей в Европе в 2023г может сократиться на 40%. В структуре мирового потребления алюминия порядка 23% приходится на транспорт, где ЕС занимает одну из ведущих ролей. При этом на всю Европу приходится порядка 14% спроса на алюминий", - указывает аналитик банка.

По мнению Каримова, в случае введения полного запрета на доступ российского металла к рынкам развитых стран переориентировать поставки в Азию отечественным производителям алюминия будет сложно из-за высокой концентрации мощностей в Китае. При этом среди крупных потребителей металла из РФ выступали Япония и Тайвань, которые в текущих условиях могут снизить импорт российской продукции на фоне геополитической напряженности.

По прогнозу "Открытие Research", введение каких-либо ограничительных мер против российского алюминия придаст очень короткий импульс роста котировкам металла, который впоследствии будет полностью или частично нивелирован ожиданием роста избытка металла в Азии и появлением дисконтов.

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