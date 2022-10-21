Банк России может понизить ставку до 6% в 2023г - Альфа-банк

Банк России может понизить ключевую ставку до 6% годовых в 2023г, говорится в комментарии Альфа-банк.

"ЦБ РФ опубликовал результаты макроэкономического опроса за октябрь. Несмотря на замедление инфляции, ключевая ставка ЦБ РФ, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, составит в среднем 10,6% в 2022г (10,5% ранее). Это означает, что ЦБ РФ возьмет паузу и сохранит ставку на текущем уровне 7,5% до конца года. На 2023г прогноз ключевой ставки повышен до 7,1% против 6,8% ранее. Складывается впечатление, что ястребиная риторика ЦБ РФ оказала влияние на прогноз аналитиков. Мы разделяем мнение о том, что пауза - наиболее вероятный сценарий на заседании 28 октября, но в то же время мы считаем, что цикл понижения ключевой ставки еще не завершен, и ожидаем, что ключевая ставка может опуститься до 6,0% в 2023г", - пишут аналитики Наталья Орлова и Ирина Ростовцева.

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