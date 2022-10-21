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21 октября 2022 года 11:35

Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром во главе с РусГидро, индекс Мосбиржи просел ниже 2015п

Москва. 21 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок и дешевеющей нефти, индекс Мосбиржи опустился ниже 2015 пунктов во главе с бумагами "РусГидро", выпускающими пар после вышедшего накануне операционного отчета за 9 месяцев.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2014,81 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1034,38 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,5%.

Доллар просел до 61,34 рубля (-0,07 рубля).

Подешевели акции "РусГидро" (-2,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,4%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -1,3% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Московской биржи" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,7% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%).

Электростанции "РусГидро" за 9 месяцев снизили производство электроэнергии на 4,7%, до 103,8 млрд кВт.ч.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ по-прежнему по большей части отыгрывает колебания общемировых настроений. С конца сентября индекс МосБиржи ушел в фазу консолидации, и в краткосрочной перспективе такая торговля может продолжиться. Однако не исключено возобновление роста локального рынка в свете притока дивидендов "Газпрома". В США продолжается сезон отчетности, который добавляет волатильности на рынки.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в пятницу на рынке акций РФ могут преобладать сдержанные продажи.

Внешний фон в пятницу можно назвать умеренно негативным: цены на нефть снижаются после нейтральной динамики накануне, настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичные. В ЕС состоится второй день саммита, на котором возможно обсуждение новых санкций и энергетического вопроса.

Ближайшие фьючерсы на нефть утром теряют менее чем 0,5% вслед за нейтральной динамикой накануне, когда котировки отступили от внутридневных пиков. Цены нефти Brent и WTI остаются недалеко от уровней $90 и $85 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), не решаясь на уверенное движение в ту или иную сторону на фоне наличия на рынке противоречивых факторов. В пятницу против покупателей нефти вновь выступает укрепление доллара, а также ослабление мирового аппетита к риску.

Индексы МосБиржи и РТС вновь отступили вниз от сопротивлений 2040 и 1040 пунктов. Российский рынок находится на краткосрочном перепутье: от способности закрепиться выше указанных отметок может зависеть направление его движения в ближайшие сессии. В пятницу возможно поступление санкционных новостей со второго дня саммита ЕС. На корпоративном фронте инвесторы ждут операционных результатов "Распадской" (MOEX: RASP), а неделя по рынку в целом может завершиться недалеко от уровней ее начала ввиду отсутствия важных новостей, способных увести индексы к новым значимым уровням, полагает Кожухова.

По словам заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, на рынке акций РФ в пятницу вероятна смешанная динамика ликвидных бумаг. В фокусе нет важных корпоративных новостей. Ориентир для индекса МосБиржи - коридор 2000-2050 пунктов. Резкие движения на рынке перед выходными маловероятны, торговая активность ожидается на среднем уровне.

ВТБ накануне обратил внимание на дивидендные риски. Несмотря на относительно комфортные монетарные условия, банковский сектор столкнулся с ослаблением спроса на кредиты со стороны частного сектора, рисками создания и последующего списания части значительных резервов, а также оттоком средств со вкладов в размере около 0,5 трлн руб., или 1,4% всей депозитной массы. В условиях неопределенности прогнозирование затруднено, и экономия на выплатах акционерам ВТБ представляется обоснованной. Банк вернется к дивидендам после получения прибыли, что, вероятнее всего, произойдет в 2023 году, полагает Ващенко.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов также считает, что индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2000-2050 пунктов, а при благоприятном ходе торгов и отсутствии негативных новостей индекс может попробовать протестировать верхнюю часть целевого диапазона. Лидерами роста могут стать бумаги внутренних секторов, а также финансов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, "пила" на рынке акций РФ продолжится.

Накануне индекс МосБиржи закрылся выше отметки 2000 пунктов, которая уже не является сильной преградой для движения. Таким образом, видно, что просадки достаточно быстро выкупаются, а при появлении малейшего негатива по рынку идет фиксация спекулятивной прибыли, что имеет признаки классической "пилы".

В пятницу в текущих геополитических условиях переносить спекулятивные "лонги" (особенно маржинальные) через выходные страшно. Внешний фон утром нейтральный, нефть консолидируется, но есть риски новой просадки в район $90 за баррель. Американские фондовые фьючерсы снижаются, однако на Америку сейчас особого внимания обращать не стоит, корреляции с ней практически нет, считает Антонов.

В США индексы акций накануне снизились на 0,3-0,8% на фоне роста доходности гособлигаций США; инвесторы также оценивали статистические данные и корпоративную отчетность.

Доходность US Treasuries в ходе торгов в четверг обновила максимумы за 14 лет на фоне сохраняющихся опасений по поводу устойчиво высокой инфляции и повышения процентных ставок, необходимого для борьбы с ней.

Индекс опережающих показателей Conference Board снизился на 0,4% в сентябре, до 115,9 пункта. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали снижения индекса на 0,3%.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,3-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,4%).

Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце увеличились на 3% в годовом выражении после подъема на 2,8% в августе. Показатель превысил 2%-й целевой ориентир центробанка шестой месяц подряд. При этом темпы роста были самыми высокими с сентября 2014 года.

Инвесторы обеспокоены тем, что Федеральная резервная система продолжит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в обозримом будущем из-за сохраняющейся высокой инфляции, что может негативно сказаться на состоянии американской экономики.

Трейдеры ждут повышения базовой процентной ставки Федрезерва до 5% годовых в следующем году. На прошлой неделе, до публикации свежих данных об инфляции в США, они предполагали подъем до 4,6%, свидетельствуют фьючерсы на размер ставки.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу снижаются, поддержку рынку оказывают слухи о возможном ослаблении антиковидных ограничений в Китае.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $91,68 за баррель (-0,8% и -0,03% в четверг), декабрьская цена WTI - $83,84 за баррель (-0,8% и -0,01% накануне).

Позитивным фактором для нефтяного рынка стали новости о возможном смягчении карантинных норм для туристов в Китае. Срок карантина может быть сокращен до 7 дней с текущих 10, написало агентство Bloomberg.

Слухи об ослаблении ограничительных мер в Китае были восприняты инвесторами как сигнал о потенциальном сворачивании политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, что, в свою очередь, может подстегнуть темпы экономического роста и увеличения спроса на топливо в стране, пишет The Wall Street Journal.

Ранее президент США Джо Байден принял решение высвободить в декабре 15 млн баррелей из стратегического резерва (SPR).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-2,1%), En+ (MOEX: ENPG) (-1,9%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-1,7%), бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,6%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-1,6%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-1,5%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+6,3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4,3%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,27 млрд рублей (из них 2,05 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,25 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 766,68 млн рублей на акции "Полюса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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