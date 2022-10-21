Рубль сохраняет потенциал укрепления до 61 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль сохраняет потенциал укрепления до 61 руб./$1 при отсутствии особо негативных геополитических новостей, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в четверг вновь перешел к укреплению, и по итогам торгов курс USD/RUB снизился на 0,54%, до 61,40 руб./$1. В первую очередь поддержку рублю оказывают усилившиеся продажи валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты налогов. Укреплению рубля вчера способствовали и заметно растущие нефтяные цены, хоть и по итогам дня они практически не изменились. На этом фоне сегодня курс USD/RUB растет на 0,33% и находится около 61,60 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом на фоне приближающегося пика налогового периода (25-го октября) у курса USD/RUB сохраняется потенциал к снижению в сторону 61 руб./$1 в отсутствии особо негативных геополитических новостей", - пишут эксперты банка.

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