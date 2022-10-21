Рубль продолжит торговаться у отметки 61,5 руб./$1 в преддверии выходных - Sber CIB

Рубль, скорее всего, продолжит торговаться у отметки 61,5 руб./$1 в преддверии выходных, считают аналитики Sber CIB.

"Российская валюта в четверг смогла подорожать - до 61,4 руб./$1, но в пятницу утром вернулась к 61,7 руб./$1. Обороты валютного рынка были невелики. Это говорит об умеренной активности экспортёров, которым на следующей неделе предстоят рекордные налоговые и дивидендные выплаты. Полагаем, что в пятницу рубль продолжит держаться вблизи 61,5 руб./$1", - пишут эксперты инвестбанка.

Котировки Brent в пятницу утром в отсутствие значимых новостей держатся вблизи $93 за баррель. По прогнозам аналитиков, цена Brent в течение дня будет находиться в диапазоне $91-94 за баррель. Опасения инвесторов относительно рецессии и снижения спроса на энергоносители будут компенсироваться рисками со стороны предложения.

"Доходности ОФЗ в четверг преимущественно снизились - на 2-10 б. п., реагируя на данные о сохранении околонулевой инфляции. Оборот торгов при этом был ниже среднего за последние недели: 7 млрд руб. при 11 млрд руб. в среднем за октябрь. Возможно, потенциал снижения доходностей постепенно исчерпывается. В течение дня котировки ОФЗ останутся на уровнях четверга", - отмечается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.