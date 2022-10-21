Негативный внешний фон может приостановить рост цен ОФЗ в пятницу - ПСБ

Негативный внешний фон может приостановить рост цен ОФЗ в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"По итогам торгов в четверг кривая доходности ОФЗ сместилась вниз в среднем на 4 б.п., - напоминает эксперт. - Восстановительный рост цен гособлигаций продолжился благодаря новой порции данных по замедлению потребительской инфляции в России на прошлой неделе до 13,1% г/г по сравнению с 13,7% в сентябре, 14,3% в августе и 15,1% в июле. Также инвесторы отыгрывали успешное размещение ОФЗ на аукционах Минфина в среду в объеме 50 млрд руб. Негативный внешний фон может сдержать продолжение покупок ОФЗ в пятницу. Ожидаем боковую динамику на рынке рублевых облигаций".

Аналитик банка также обращает внимание на публикацию ЦБР результатов опроса аналитиков 12-18 октября. По сравнению с сентябрьским опросом, ожидания по инфляции в 2022г снизились до 12,5% (12,9% в сентябре). Новый прогноз по ставке ЦБР предполагает ее сохранение на уровне 7,5% в этом году и средний уровень 7,1% в 2023г (6,8% ранее).

"Прогноз по ставке ЦБР, хоть и немного вырос, тем не менее, по-прежнему предполагает смягчение денежно-кредитной политики, - подчеркивает Монастыршин. - При развитии ситуации в соответствии с консенсус прогнозом мы видим потенциал снижения доходности среднесрочных и длинных ОФЗ на 50 - 100 б.п. от текущих уровней".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.