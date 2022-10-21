Фондовые рынки снижаются, нефть умеренно дорожает

Уолл-стрит закрылась снижением на фоне роста доходности гособлигаций США. Фондовые индексы Азии снижаются вслед за рынком акций США. Нефть умеренно дорожает, Brent торгуется у $92,80 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением, инвесторы оценивали статистические данные и корпоративную отчетность, а также следили за динамикой гособлигаций США.

Доходность US Treasuries в ходе торгов в четверг обновила максимумы за 14 лет на фоне сохраняющихся опасений по поводу устойчиво высокой инфляции и повышения процентных ставок, необходимого для борьбы с ней.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федеральной резервной системе (ФРС), вероятно, удастся добиться замедления инфляции в США до целевого показателя в 2%, не спровоцировав серьезного ухудшения ситуации на рынке труда. По словам Балларда, инфляция ослабнет, когда компании перестанут поднимать цены на свою продукцию.

Тем временем глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сказал, что инфляция в Штатах будет замедляться лишь умеренными темпами в течение следующих 14 месяцев, несмотря на решимость ФРС ограничить рост потребительских цен.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 12 тыс. и составило 214 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.

На предыдущей неделе число заявок составило 226 тыс., а не 228 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 230 тыс. с ранее объявленного уровня, согласно данным Trading Economics. Консенсус-прогноз агентства Bloomberg предусматривал рост до 233 тыс.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре уменьшились на 1,5% относительно предыдущего месяца и составили 4,71 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Это минимальный показатель с мая 2020 года.

В августе, согласно пересмотренным данным, перепродажи составили 4,78 млн домов, а не 4,8 млн, как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали падения показателя на 2,1% с предварительно объявленного августовского уровня - до 4,7 млн домов, по данным Trading Economics.

Индекс опережающих показателей, рассчитываемый Conference Board, снизился на 0,4% в сентябре, до 115,9 пункта. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали снижения индекса на 0,3%.

Акции International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (IBM) подорожали на 4,7%. Компания по итогам третьего квартала 2022 года зафиксировала чистый убыток из-за списаний на покрытие юридических издержек, но скорректированная прибыль и выручка компании оказались лучше прогноза рынка.

Американский производитель электромобилей Tesla (SPB: TSLA) Inc. увеличил выручку в третьем квартале 2022 года в 1,6 раза - до рекордного уровня, несмотря на негативные последствия укрепления доллара, роста цен на сырье и логистических расходов. Между тем цена бумаг компании упала на 6,7%.

Акции Union Pacific Corp. (SPB: UNP) подешевели на 6,8%. Американский железнодорожный оператор в третьем квартале получил скорректированную прибыль и выручку выше прогнозов аналитиков, однако разочаровал рынок ухудшением прогноза и сокращением объема программы buyback в этом году.

Бумаги ManpowerGroup (SPB: MAN) Inc. прибавили 5,1%. Компания, занимающаяся подбором персонала, увеличила чистую прибыль в третьем квартале, однако ее выручка снизилась сильнее прогнозов рынка.

Цена акций Philip Morris International (SPB: PM) уменьшилась на 1,7%. Табачный концерн в третьем квартале 2022 года сократил чистую прибыль на 14%, но получил выручку выше прогноза рынка.

Акции Blackstone Group Inc. потеряли 4,2%. Крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций зафиксировала резкое падение чистой прибыли и выручки в третьем квартале 2022 года, однако продемонстрировала взлет объема активов под управлением.

Бумаги American Airlines Group (SPB: AAL) подешевели на 3,8%. Авиакомпания по итогам третьего квартала увеличила выручку на 13% относительно того же периода допандемийного 2019 года, несмотря на сокращение перевозочных мощностей на 9,6%.

Котировки акций AT&T Inc. (SPB: T) выросли на 7,7%. Американская телекоммуникационная компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2022 года на 26%, при этом выручка уменьшилась на 4%.

Цена бумаг Lam Research (SPB: LRCX) увеличилась на 7,8%. Американский производитель оборудования для выпуска микрочипов в первом финансовом квартале увеличил чистую прибыль на 21% и дал хороший прогноз на текущий период.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг снизился на 90,22 пункта (0,3%) и составил 30333,59 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 29,38 пункта (0,8%) - до 3665,78 пункта.

Nasdaq Composite потерял 65,66 пункта (0,61%) и составил 10614,84 пункта.

Большинство фондовых индексов Азии снижаются в пятницу вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее.

Инвесторы обеспокоены тем, что Федеральная резервная система продолжит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в обозримом будущем из-за сохраняющейся высокой инфляции, что может негативно сказаться на состоянии американской экономики.

Трейдеры ждут повышения базовой процентной ставки Федрезерва до 5% годовых в следующем году. На прошлой неделе, до публикации свежих данных об инфляции в США, они предполагали подъем до 4,6%, свидетельствуют фьючерсы на размер ставки.

Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, сообщило министерства внутренних дел и коммуникаций страны в пятницу. Аналогичные темпы повышения были зафиксированы в августе. Они являются максимальными с сентября 2014 года, при этом подъем цен был отмечен по итогам тринадцатого месяца подряд.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце увеличились на 3% в годовом выражении после подъема на 2,8% в августе. Показатель превысил 2%-й целевой ориентир центробанка шестой месяц подряд. При этом темпы роста были самыми высокими с сентября 2014 года.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:17 МСК снизилось на 0,4%.

В том числе дешевеют акции таких крупных компаний, как Fast Retailing (-0,9%), Toyota Motor (-0,4%) и Sony Group (-0,8%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 МСК увеличился на 0,3%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%.

Лидерами снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции Shenzhou International Group Holdings Ltd., которая занимается производством и продажей трикотажных изделий. Они подешевели на 6,3%.

Кроме того, падает стоимость бумаг пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC (-3,7%), сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group (-3,4%), производителя спортивных товаров Li Ning Co. (-3,4%).

Оператор казино Sands China (SPB: 1928) сообщил о росте чистого убытка в третьем квартале на 11,6% из-за антикоронавирусных ограничений в Макао. Бумаги компании теряют в цене 3,2%.

Между тем котировки акций интернет-ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) Group и JD.com Inc. (SPB: JD) повышаются соответственно на 0,4% и 1,4%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) Holdings Ltd. - на 0,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:17 МСК уменьшился на 0,35%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 0,9%, в то время как стоимость автопроизводителя Hyundai Motor упала на 1,2%.

Цена акций Samsung SDI Co. взлетела на 5,9% на новости о том, что компания завершила строительство предприятия по выпуску компонентов для производства автомобильных аккумуляторов. Ожидается, что производство на нем начнется в первом квартале 2023 года.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,8%. По итогам всей прошедшей недели он потерял более 1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась в пятницу на 0,7% и 0,8% соответственно.

Кроме того, подешевели акции всех четырех крупнейших банков страны: Commonwealth Bank - на 1,5%, ANZ Bank - на 1,1%, Westpac Banking - на 0,8% и National Australia Bank - на 1,5%.

Цены на нефть растут утром в пятницу благодаря слухам о возможном ослаблении антиковидных ограничений в Китае.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 мск составляет $92,90 за баррель, что на $0,42 (0,45%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 3 цента, до $92,38 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $84,98 за баррель, что на $0,47 (0,56%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии контракт подешевел на 1 цент, до $84,51 за баррель.

Позитивным фактором для нефтяного рынка стали новости о возможном смягчении карантинных норм для туристов в Китае. Срок карантина может быть сокращен до 7 дней с текущих 10, написало агентство Bloomberg.

Слухи об ослаблении ограничительных мер в Китае были восприняты инвесторами как сигнал о потенциальном сворачивании политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, что в свою очередь может подстегнуть темпы экономического роста и увеличения спроса на топливо в стране, пишет The Wall Street Journal.

"Ожидалось, что Китай будет увеличивать импорт нефти, однако на спотовом рынке повышения активности со стороны второй по величине экономики мира не наблюдается, - отметил аналитик StoneX Group Гарри Альтэм. - Такие меры могут оживить экономику, страдающую от антиковидных ограничений, и стать спасательным кругом для испытывающих трудности авиаперевозчиков".

Ранее президент США Джо Байден принял решение высвободить в декабре 15 млн баррелей из стратегического резерва (SPR).

"С учетом того, что это часть ранее объявленного масштабного высвобождения, влияние на рынок минимальное. Такая мера едва ли сможет нивелировать эффект от сокращения поставок со стороны ОПЕК+", - написал аналитик ING Уоррен Паттерсон.