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21 октября 2022 года 10:00

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 21 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением, инвесторы оценивали статистические данные и корпоративную отчетность, а также следили за динамикой гособлигаций США. Доходность US Treasuries в ходе торгов в четверг обновила максимумы за 14 лет на фоне сохраняющихся опасений по поводу устойчиво высокой инфляции и повышения процентных ставок, необходимого для борьбы с ней.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федеральной резервной системе, вероятно, удастся добиться замедления инфляции в США до целевого показателя в 2%, не спровоцировав серьезного ухудшения ситуации на рынке труда. По словам Балларда, инфляция ослабнет, когда компании перестанут поднимать цены на свою продукцию. Тем временем глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сказал, что инфляция в Штатах будет замедляться лишь умеренными темпами в течение следующих 14 месяцев, несмотря на решимость ФРС ограничить рост потребительских цен.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре уменьшились на 1,5% относительно предыдущего месяца и составили 4,71 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Это минимальный показатель с мая 2020 года. В августе, согласно пересмотренным данным, перепродажи составили 4,78 млн домов, а не 4,8 млн, как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали падения показателя на 2,1% с предварительно объявленного августовского уровня - до 4,7 млн домов. Индекс опережающих показателей, рассчитываемый Conference Board, снизился на 0,4% в сентябре, до 115,9 пункта. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали снижения индекса на 0,3%.

Большинство фондовых индексов Азии снижаются в пятницу вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее. Инвесторы обеспокоены тем, что Федеральная резервная система продолжит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в обозримом будущем из-за сохраняющейся высокой инфляции, что может негативно сказаться на состоянии американской экономики. Трейдеры ждут повышения базовой процентной ставки Федрезерва до 5% годовых в следующем году. На прошлой неделе, до публикации свежих данных об инфляции в США, они предполагали подъем до 4,6% годовых, свидетельствуют фьючерсы на размер ставки.

Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов снизилось на 0,47%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 МСК увеличился на 0,3%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:17 МСК уменьшился на 0,35%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 0,8% (по итогам всей недели он потерял более 1%).

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют в пятницу утром ярко выраженной динамики. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $92,26 за баррель, что на 0,13% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 3 цента, до $92,38 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $84,38 за баррель, что на 0,15% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии контракт подешевел всего на 1 цент, до $84,51 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывают новости о возможном смягчении карантинных норм для туристов в Китае. Срок карантина может быть сокращен до 7 дней с текущих 10, написало агентство Bloomberg. Слухи об ослаблении ограничительных мер в Китае были восприняты инвесторами как сигнал о потенциальном сворачивании политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, что в свою очередь может подстегнуть темпы экономического роста и увеличения спроса на топливо в стране.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 4,689 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,784 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 октября вырос на 0,12% и составил 108,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,14%, поднявшись до 809,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ВЭБ.РФ-21" (+0,98%), "Совкомбанк БО-П04" (+0,45%) и "ГК Самолет БО-П10" (+0,44%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-10" (-0,68%), "ГТЛК-002Р-01" (-0,27%) и "МТС-001P-20" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ разместил 13 млн 863 тыс. 444 облигации годового выпуска серии ПБО-001Р-К400 объемом 20 млрд рублей, или 69,32% эмиссии. Сбор заявок на выпуск прошел 17 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,25% годовых, купон годовой, номинал бондов - 1 тыс. рублей.

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) 24 октября начнет размещение годичного выпуска облигаций объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 8% годовых.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) 27 октября с 11:00 до 15:00 проведет сбор заявок на дебютный 3-летний выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не более 325-350 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Техразмещение запланировано на 2 ноября. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 23 сентября зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом 60 млрд рублей. Облигации в рамках бессрочной программы будут размещаться на срок до 15 лет.

АО "Роснано" выплатило купонный доход и полностью погасило выпуск облигаций серии БО-002Р-03 объемом 12 млрд рублей. С учетом досрочного выкупа части номинальной стоимости данного выпуска в мае 2022 года в размере 2,2 млрд рубле выплата номинальной стоимости в дату погашения составила 9,8 млрд рублей. Также был выплачен купон за последний купонный период по ставке 7,7% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск БО-002Р-03 в октябре 2019 года по ставке 7,7% годовых. Пристальное внимание к долговым бумагам "Роснано" последовало после публикации эмитентом в ноябре 2021 года сообщения о проведении встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций, в рамках которой "было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок". До сих пор компании удавалось выполнять все свои обязательства. В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций "Роснано" на 23,7 млрд рублей и 2 выпуска классических бондов на 22,4 млрд рублей. Все выпуски классических облигаций обеспечены госгарантией.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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